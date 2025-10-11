Italien hat sein WM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland mit 3:1 (2:0) gewonnen und steigerte damit seine Chancen im Rennen um die direkte Qualifikation. Die Mannschaft von Gennaro Gattuso dominierte über weite Strecken, ließ Ball und Gegner laufen und kontrollierte die Partie trotz eines späten Patzers von Gianluigi Donnarumma (76.).

Die Treffer für Italien erzielten Moise Kean (4.), Mateo Retegui (38.) und Francesco-Pio Esposito (74.), während für Estland Rauno Sappinen (76.) traf. Retegui hatte zuvor einen Elfmeter vergeben (30.). Kean musste früh verletzt ausgewechselt werden (15.). Esposito erzielte sein erstes A-Länderspieltor.

Die Aufstellungen

Estland: Hein - Peetson, Paskotsi, Kuusk (62. Mets), Saliste (46. Sinyavskiy) - Soomets, Palumets (46. Schjönning-Larsen) - Käit, Shein (83. Mustmaa), Saarma - A. Tamm (62. Sappinen) - Trainer: Jürgen Henn

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori - Orsolini (62. Cambiaso), Barella (78. Frattesi), Tonali, Dimarco - Raspadori (62. Spinazzola), Retegui (78. Cristante), Kean (15. Esposito) - Trainer: Gennaro Gattuso

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

Kommentator: Martin Hahn