Riccardo Calafiori beim Kopfball. Zwei Spieler Estlands springen ebenfalls hoch
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
ZDF

Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Italien lässt in Estland nichts anbrennen

Qualifikation zur Fußball-WM 2026
Italien lässt in Estland nichts anbrennen
    Abspielen
    ZDF
    Qualifikation zur Fußball-WM 2026
    Italien lässt in Estland nichts anbrennen
    • 12.10.2025

    Italien bleibt unter Gennaro Gattuso an Spitzenreiter Norwegen dran. Das 3:1 in Estland ist der dritte Sieg im dritten Spiel mit dem neuen Coach an der Seitenlinie.

    Abspielen
    Qualifikation zur Fußball-WM 2026
    Italien lässt in Estland nichts anbrennen

    Italien bleibt unter Gennaro Gattuso an Spitzenreiter Norwegen dran. Das 3:1 in Estland ist der dritte Sieg im dritten Spiel mit dem neuen Coach an der Seitenlinie.

    Abspielen

    Italien hat sein WM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland mit 3:1 (2:0) gewonnen und steigerte damit seine Chancen im Rennen um die direkte Qualifikation. Die Mannschaft von Gennaro Gattuso dominierte über weite Strecken, ließ Ball und Gegner laufen und kontrollierte die Partie trotz eines späten Patzers von Gianluigi Donnarumma (76.).

    Die Treffer für Italien erzielten Moise Kean (4.), Mateo Retegui (38.) und Francesco-Pio Esposito (74.), während für Estland Rauno Sappinen (76.) traf. Retegui hatte zuvor einen Elfmeter vergeben (30.). Kean musste früh verletzt ausgewechselt werden (15.). Esposito erzielte sein erstes A-Länderspieltor.   

    Die Aufstellungen

    Estland: Hein - Peetson, Paskotsi, Kuusk (62. Mets), Saliste (46. Sinyavskiy) - Soomets, Palumets (46. Schjönning-Larsen) - Käit, Shein (83. Mustmaa), Saarma - A. Tamm (62. Sappinen) - Trainer: Jürgen Henn

    Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori - Orsolini (62. Cambiaso), Barella (78. Frattesi), Tonali, Dimarco - Raspadori (62. Spinazzola), Retegui (78. Cristante), Kean (15. Esposito) - Trainer: Gennaro Gattuso

    Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

    Kommentator: Martin Hahn

    Ähnliche Inhalte entdecken
    SportKurzfassungunterhaltsamQualifikation zur Fußball-WM 2026