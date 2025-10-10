Frankreich kann dank Stürmerstar Kylian Mbappé langsam aber sicher für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr planen. Das Team von Trainer Didier Deschamps gewann in Paris in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan mit 3:0 (1:0) und führt die Gruppe D mit neun Zählern souverän an.

Mbappé besorgt die Führung

Die Franzosen drückten 45 Minuten auf den Führungstreffer. 14:0-Torschüsse sorgten allerdings nicht für ein Erfolgserlebnis. Erst eine Einzelleistung von Mbappé in der Nachspielzeit erlöste das Star-Ensemble: Der Stürmer von Real Madrid dribbelte drei Gäste-Profis aus und traf im Zusammenspiel mit dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké zum 1:0 (45.+2).

Adrien Rabiot erhöhte nach dem Seitenwechsel nach perfektem Pass von Mbappé auf 2:0 (69.). Mbappé musste in der Schlussphase angeschlagen vom Platz (83.). Für ihn kam Florian Thauvin, der nur wenig später den 3:0-Endstand markierte.

Die Aufstellungen:

Frankreich: Gusto, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez - Thuram, Rabiot (70. Camavinga) - Coman (79. Nkunku), Olise (70. Akliouche), Ekitiké (79. Mateta) - Mbappé (83. Thauvin)

Trainer: Didier Deschamps

Aserbaidschan: Magomedaliyev - Aliyev (70. Mammadov), Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Jafarguliyev - T. Bayramov (78. Daschdamirow), Chaibulajew (78. Khachayev), Makhmudov, Ahmadzada (61. Gurbanli) - Emreli (70. Akhundzade)

Trainer: Aykhan Abbasov

Schiedsrichter: Rohit Saggi (Norwegen)