    Erst schwieg der Prinzenpark in stiller Trauer, dann ließ Kylian Mbappé ganz Frankreich an diesem so schwierigen Abend jubeln: Am zehnten Jahrestag der Terroranschläge von Paris hat die Équipe Tricolore das WM-Ticket gelöst. Durch einen 4:0 (0:0)-Sieg gegen die Ukraine qualifizierten sich die Franzosen am Donnerstag für die Weltmeisterschaft 2026.

    Kylian Mbappé (55./83.) per Doppelpack, Bayern Münchens Michael Olise (76.) und der frühere Frankfurter Hugo Ekitiké (88.) trafen für die Grande Nation, die vor dem finalen Qualifikationsspiel am Sonntag in Aserbaidschan nicht mehr von Platz eins der Gruppe D verdrängt werden kann.

    Die Aufstellungen:

    Frankreich: Maignan - Koundé (89. Gusto), Saliba, Upamecano, Digne - Kanté, Koné (80. Zaire-Emery), Olise (89. Nkunku), Cherki (68. Akliouche), B. Barcola (67. Ekitiké) - Mbappé
    Trainer: Didier Deschamps

    Ukraine: Trubin - Zabarnyi, Svatok, Mykhavko (75. Zubkov) - Karavayev, Yarmolyuk (85. Voloshyn), Mykhaylichenko, Ocheretko (64. Shaparenko), Nazaryna - Hutsuliak (64. Vanat), Yaremchuk (75. Tsygankov)
    Trainer: Serhiy Rebrov

    Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

