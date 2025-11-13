Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Mbappé führt Franzosen zur WM
- 14.11.2025
Mit einem am Ende deutlichen Erfolg gegen die Ukraine löst Frankreich das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr. Kylian Mbappé erzielt beim 4:0 einen Doppelpack.
Erst schwieg der Prinzenpark in stiller Trauer, dann ließ Kylian Mbappé ganz Frankreich an diesem so schwierigen Abend jubeln: Am zehnten Jahrestag der Terroranschläge von Paris hat die Équipe Tricolore das WM-Ticket gelöst. Durch einen 4:0 (0:0)-Sieg gegen die Ukraine qualifizierten sich die Franzosen am Donnerstag für die Weltmeisterschaft 2026.
Kylian Mbappé (55./83.) per Doppelpack, Bayern Münchens Michael Olise (76.) und der frühere Frankfurter Hugo Ekitiké (88.) trafen für die Grande Nation, die vor dem finalen Qualifikationsspiel am Sonntag in Aserbaidschan nicht mehr von Platz eins der Gruppe D verdrängt werden kann.
Die Aufstellungen:
Frankreich: Maignan - Koundé (89. Gusto), Saliba, Upamecano, Digne - Kanté, Koné (80. Zaire-Emery), Olise (89. Nkunku), Cherki (68. Akliouche), B. Barcola (67. Ekitiké) - Mbappé
Trainer: Didier Deschamps
Ukraine: Trubin - Zabarnyi, Svatok, Mykhavko (75. Zubkov) - Karavayev, Yarmolyuk (85. Voloshyn), Mykhaylichenko, Ocheretko (64. Shaparenko), Nazaryna - Hutsuliak (64. Vanat), Yaremchuk (75. Tsygankov)
Trainer: Serhiy Rebrov
Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)