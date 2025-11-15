Mikel Oiarzabal in Tiflis am 15.11.25
    16.11.2025

    Fünfter Sieg im fünften Spiel: Spanien ist in WM-Qualifikationsgruppe E Platz eins nur noch theoretisch zu nehmen. Auch gegen Georgien gewannen die Iberer deutlich.

    16.11.2025
    Spanien hat das direkte WM-Ticket so gut wie sicher. Mit dem lockeren 4:0 (3:0)-Sieg in Georgien baute der Europameister seine makellose Bilanz in der Qualifikationsgruppe E auf fünf Siege und 19:0 Tore aus und liegt vor dem letzten Spieltag und dem direkten Duell mit Verfolger Türkei praktisch uneinholbar an der Tabellenspitze. 

    Mikel Oyarzabal mit einem Doppelpack (11., Handelfmeter/63.), Martín Zubimendi (22.) und Ferran Torres (34.) sorgten in Tiflis für die Treffer der Spanier. Oyarzabal legte noch einen weiteren Treffer für die Iberer nach (63.), die ohne die verletzten Pedri (Oberschenkel) und Lamine Yamal (Schambeinprobleme) auskommen mussten. 

    Die Aufstellungen: 

    Georgien: Mamardashvili - Mamuchashvili, Goglichidze (46. Kashia), Lochoshvili, Gocholeishvili - Mekvabishvili (71. Tsitaishvili), Tabatadze (57. Kvernadze), Davitashvili (85. Abuashvili), Kiteishvili, Kvaratskhelia - Zivzivadze (71. Kvilitaia) 

    Trainer: Willy Sagnol 

    Spanien: Unai Simon - Pedro Porro (46. M. Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella - Merino (62. Fermin), Zubimendi, Fabian (62. Barrios) - Ferran Torres (80. Yeremy), Oyarzabal (71. Borja Iglesias), Alex Baena 

    Trainer: Luis de la Fuente 

    Schiedsrichter: Benoit Bastien (Frankreich) 

    Kommentator: Moritz Zschau 

