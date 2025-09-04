Die Türkei erwischte in Tiflis einen Traumstart. Mert Müldür brachte sein Team per Kopf mit 1:0 in Führung (3.) und gab damit die Richtung vor. Georgien stemmte sich zwar mit hoher Intensität gegen die frühe Hypothek, doch die Gäste wirkten abgeklärter und hielten den Spielfluss der Hausherren geschickt klein.

Immer wieder setzten die Türken nach Ballgewinnen im Mittelfeld gefährliche Nadelstiche, während Georgien Mühe hatte, sich gegen die kompakte Abwehr durchzusetzen. Kurz vor der Pause nutzte Kerem Aktürkoglu einen schlecht verteidigten Standard zum 2:0 (41.).

Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Türkei nicht nach und erhöhte durch Aktürkoglu nach einem schweren Fehler im georgischen Aufbauspiel sogar auf 3:0 (52.). Doch anstatt die Partie souverän herunterzuspielen, wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend.

Zunächst verkürzte Zuriko Davitashvili (63.) nach einem Abpraller, dann schwächte sich die Türkei durch eine Rote Karte gegen Baris Yilmaz. Auch Georgiens Trainer Willy Sagnol sah Rot.

Seine Mannschaft warf nun alles nach vorne, rannte aber lange erfolglos an. Erst in der Nachspielzeit traf Khvicha Kvaratskhelia per Distanzschuss zum 2:3 (90. + 8). Zu spät: Der Sieg der Türken geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Die Aufstellungen

Georgien: Mamardaschwili - Kakabadze (85. Gotscholeischwili), Kaschia, Goglichidze, Lotschoshwili (69. Asarowi) - Tsitaitschwili (46. Gagnidze), Kotschoraschwili, Mekwabischwili (81. Guliashvili), Dawitaschwili - Mikautadze, Kwaratschelia - Trainer: Willy Sagnol

Türkei: Cakir - Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali - Calhanoglu, Yüksek (46. Kökcü) - Akgün (66. Aydin), Güler (86. Kahveci), Yildiz (79. Kadioglu) - Aktürkoglu (66. Ba. Yilmaz) - Trainer: Vincenzo Montella

Schiedsrichter: David Massa (Italien)

Kommentator: Adrian von der Groeben