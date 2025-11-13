Rabenschwarzer Tag mit Roter Karte: Ein unbeherrschter Cristiano Ronaldo hat mit Portugal die vorzeitige Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 verpasst und ist zudem in seinem 226. Länderspiel erstmals vom Platz geflogen. Beim 0:2 (0:2) in Irland sah der 40-Jährige in der 61. Minute wegen eines Ellbogenschlags die Rote Karte - und könnte damit bei seiner Rekord-WM zunächst gesperrt sein.

Cristiano Ronaldo, der als erster Fußballer WM Nummer sechs bestreiten würde, und seine Teamkollegen vergaben ihren ersten Matchball kläglich. Troy Parrott von AZ Alkmaar (17./45.) traf schon in Halbzeit eins doppelt. Nach einer Stunde dann der große Aufreger: Ronaldo schlug im Zweikampf mit Dara O'Shea aus, sah zunächst Gelb und nach VAR-Eingriff glatt Rot.

Die Aufstellungen:

Irland: Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea - Coleman, Cullen, Taylor (68. Coventry), Scales, Ogbene (86. Johnston, Azaz (79. Ebosele) - Parrott (68. Idah)

Trainer: Heimir Hallgrimsson

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo (46. Nelson Semedo), Ruben Dias, Goncalo Inacio (46. Renato Veiga), Diogo Dalot - Joao Neves, Ruben Neves (78. Goncalo Ramos), Vitinha - Bernardo Silva (63. Trincao), Cristiano Ronaldo, Joao Felix (63. Rafael Leao)

Trainer: Roberto Martinez

Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)