Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Italien hält Kurs - Israel ist raus
- 15.10.2025
Italien hat zumindest die Playoffs sicher. Mit dem 2:0 gegen Israel bleibt ein Konkurrent im Kampf um Platz 2 auf der Strecke. Der Rückstand auf Spitzenreiter Norwegen beträgt nach wie vor drei Punkte.
Italien bleibt nach einem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Israel in der Gruppe I erster Verfolger vom unangefochtenen Spitzenreiter Norwegen.
Zwei Mal Mateo Retegui (45.+2/Elfmeter/74.) und Gianluca Mancini (90.+3) erzielten die Tore in Udine, wo das Spiel nach dem Ende des Gaza-Krieges unter höchsten Sicherheitsbedingungen ausgetragen wurde.
Die Aufstellungen
Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco - Barella, Locatelli (85. Cristante), Tonali (90.+2 Piccoli) - Cambiaso (85. Spinazzola), Retegui (90.+2 Cambiaghi), Raspadori (46. Esposito) - Trainer: Gennaro Gattuso
Israel: O. Glazer - Dasa (89. Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo - E. Peretz (75. Abu Fani), Gloukh, Khalaili (72. Turiel) - Biton, Baribo (72. Turgeman), Solomon (89. Shua) - Trainer: Ran Ben-Shimon
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)
Kommentator: Martin Quast