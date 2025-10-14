Italiens Torschütze Mateo Retegui schießt das Tor zum 2:0 gegen Israel.
    • 15.10.2025

    Italien hat zumindest die Playoffs sicher. Mit dem 2:0 gegen Israel bleibt ein Konkurrent im Kampf um Platz 2 auf der Strecke. Der Rückstand auf Spitzenreiter Norwegen beträgt nach wie vor drei Punkte.

    Italien hat zumindest die Playoffs sicher. Mit dem 2:0 gegen Israel bleibt ein Konkurrent im Kampf um Platz 2 auf der Strecke. Der Rückstand auf Spitzenreiter Norwegen beträgt nach wie vor drei Punkte.

    Italien bleibt nach einem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Israel in der Gruppe I erster Verfolger vom unangefochtenen Spitzenreiter Norwegen.

    Zwei Mal Mateo Retegui (45.+2/Elfmeter/74.) und Gianluca Mancini (90.+3) erzielten die Tore in Udine, wo das Spiel nach dem Ende des Gaza-Krieges unter höchsten Sicherheitsbedingungen ausgetragen wurde.

    Die Aufstellungen

    Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco - Barella, Locatelli (85. Cristante), Tonali (90.+2 Piccoli) - Cambiaso (85. Spinazzola), Retegui (90.+2 Cambiaghi), Raspadori (46. Esposito) - Trainer: Gennaro Gattuso

    Israel: O. Glazer - Dasa (89. Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo - E. Peretz (75. Abu Fani), Gloukh, Khalaili (72. Turiel) - Biton, Baribo (72. Turgeman), Solomon (89. Shua) - Trainer: Ran Ben-Shimon

    Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

    Kommentator: Martin Quast

