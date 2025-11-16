Der norwegische Nationalspieler Erling Haaland gewinnt den Luftzweikampf gegen den italienischen Kontrahenten Manuel Locatelli
Norwegen serviert Italien auch im San Siro ab
    Italien hält gegen Norwegen eine Halbzeit mit, dann bricht Erling Haaland über die Squadra Azzurra herein. Mit dem 4:1 holt sich Norwegen das WM-Ticket, Italien muss ins Playoff.

    Norwegen serviert Italien auch im San Siro ab
    Norwegen hat die WM-Teilnahme mit einem in der zweiten Hälfte furiosen 4:1 (0:1) gegen Italien perfekt gemacht. 

    Das in der Qualifikation zuvor so überzeugende Team von Trainer Staale Solbakken  hatte allerdings 45 Minuten einige Probleme mit dem Champion von 2006. Aber mehr als das 1:0 durch Inter-Stürmer Pio Esposito (11. Minute) kam trotz klarer Überlegenheit für Italien nicht heraus. 

    Nach der Pause wurde Norwegen deutlich besser und konnte durch den starken Leipzig-Profi Antonio Nusa ausgleichen (63.). Haaland drehte mit seinem 15. und 16. Treffer in der Qualifikation endgültig die Partie (78./79.). Jørgen Strand Larsen traf in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand und machte den achten Sieg im achten Match perfekt.

    Norwegen hätte sich gar eine Neun-Tore-Niederlage in Mailand zum Sieg in der Gruppe I leisten können.

    Die Aufstellungen

    Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Mancini, Bastoni (86. Ricci), Dimarco - Politano, Locatelli (79. Scamacca), Barella (64. Buongiorno), Frattesi (68. Cristante) - Retegui, P. Esposito (79. Zaccagni) - Trainer: Gennaro Gattuso

    Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (89. Östigaard) - Sörloth (76. Bobb), Berg (64. Thorsby), Berge, Thorstvedt (75. Aasgaard), Nusa - Haaland (89.Strand Larsen) - Trainer: Staale Solbakken

    Schiedsrichter: Alejandro José Hernandez  (Spanien)

    Kommentator: Adrian von der Groeben

