    Belgien hat überraschend das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 noch liegen gelassen. In Kasachstan mussten sich die Roten Teufel nach frühem Rückstand mit einem 1:1 (0:1) begnügen, die Qualifikation für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko haben sie aber weiter in eigener Hand. 

    Nachdem Dastan Satpajew (9.) den Favoriten früh geschockt hatte, sicherte Hans Vanaken (48.) den Belgiern noch einen Punkt. Auch aus der Überzahl nach einer Roten Karte gegen Kasachstans Islam Tschesnokow (79.) konnte das Team von Trainer Rudi Garcia in der Schlussphase kein Kapital mehr schlagen. 

    Die Aufstellungen: 

    Kasachstan: Anarbekov - Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy - Orazov (90.+1 Kasabulat), Tapalov (90.+2 Zhukov), Chesnokov, Samorodov (80. D. Karaman), Kenzhebek (57. A. Ashirbek) - Satpaev (56. Sviridov) 

    Trainer: Talgat Baysufinov 

    Belgien: Sels - Castagne, de Winter, Theate, Seys (81. de Cuyper) - Raskin (89. Vermant), A. Onana (71. Tielemans), Doku, Vanaken, Trossard (71. Saelemaekers) - de Ketelaere (71. Openda) 

    Trainer: Rudi Garcia 

    Schiedsrichter: Donatas Rumsas (Litauen) 

    Kommentator: Felicitas Hölscher 

