Kerem Akturkoglujubelt nach seinem Tor am 31.03.2026 in Kosovo.
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Qualfikation zur Fußball-WM - Erlösung nach 24 Jahren: Türkei ist dabei

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Erlösung nach 24 Jahren: Türkei ist dabei
  • 01.04.2026

Das Warten für die türkische Fußball-Seele hat ein Ende. 24 Jahre nach der letzten Teilnahme lösen die Türken durch einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Kosovo das WM-Ticket.

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Erlösung nach 24 Jahren: Türkei ist dabei

Das Warten für die türkische Fußball-Seele hat ein Ende. 24 Jahre nach der letzten Teilnahme lösen die Türken durch einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Kosovo das WM-Ticket.

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Die Türkei ist nach 24 Jahren erlöst. Trainer Vincenzo Montella führte den früheren WM-Dritten am Dienstagabend im Finale der Europa-Playoffs zu einem hart erkämpften 1:0 (0:0) im Kosovo und zum leidenschaftlich ersehnten Ticket nach Amerika. Die Türken sind erstmals seit 2002 für eine WM-Endrunde qualifiziert, sie treffen in der Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien.

Kerem Aktürkoglu (57.) von Fenerbahce Istanbul stieg mit dem Siegtor zum Volkshelden auf. Kosovo kann mit 4:3 in der Slowakei im Halbfinale einen sensationellen Erfolg verbuchen.

Die Aufstellungen: 

Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari (80. Aliti) - Vojvoda (71. Zhegrova), Hodza (90.+1 Rrahmani), Rexhbeca (80. Rashicaj), Gallapeni, Asllani, Muslija - Muriqi
Trainer: Franco Foda

Türkei: Cakir - Celik (89. Müldür), Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Calhanoglu (83.Elmali), Arda Güler (83. Özcan), Kökcü, Yildiz (89. Gül) - Aktürkoglu (69. Yilmaz)
Trainer: Vincenzo Montella

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

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