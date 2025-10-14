England hat als erstes europäisches Team das WM-Ticket gelöst. Die Three Lions gewannen mit dem 5:0 in Lettland auch ihr sechstes Qualifikationsspiel, zwei Treffer gingen auf das Konto von Harry Kane.

England ließ in Riga nichts anbrennen. Nach der Führung durch Anthony Gordon (26.) erzielte Bayern-Star Kane erst per Linksschuss (44.) und dann per Foulelfmeter (45.+3) seine Länderspieltore Nummer 75 und 76. Ein Eigentor von Maksims Tonisevs (58.) und ein Treffer von Eberechi Eze (86.) sorgten für den Endstand.

Die Aufstellungen

Lettland: Zviedris - Jurkovskis (46. Tonisevs), Veips, Cernomordijs, Balodis, Ciganiks - Zelenkovs, Varslavans (66. Daskevics), Vapne (75. Saveljevs), J. Ikaunieks (88. Grabovskis) - Gutkovskis (75. Regza) - Trainer: Paolo Nicolato

England: Pickford - Spence, Stones (70. Burn), Konsa, Lewis-Skelly - Anderson, Rice (61. D. Henderson) - Saka (61. Bowen), Rogers (60. Eze), Gordon (70. Rashford) – Kane - Trainer: Thomas Tuchel

Schiedsrichter: Anasthasios Sidiropoulos (Griechenland)

Kommentator: Simon Mertens