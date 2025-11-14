Rumpelsieg statt Torefest: Der Weg zur WM bleibt für Julian Nagelsmann und die Fans der Nationalmannschaft eine Fußball-Qual. Ohne ihren verletzten Kapitän und Anführer Joshua Kimmich hat die DFB-Elf eine Blamage gegen Luxemburg nach einer indiskutablen ersten Halbzeit dank Doppelpacker Nick Woltemade noch abgewendet.

Der Mittelstürmer Nick Woltemade (49./69. Minute) erlöste die von vielen Ausfällen geplagte und in allen Belangen enttäuschende DFB-Elf im mit 9.214 Zuschauern ausverkauften Stade de Luxembourg mit seinen Treffern zum 2:0 (0:0)-Pflichtsieg gegen den punktlosen, aber mit viel Leidenschaft spielenden Außenseiter.

Die Aufstellungen:

Luxemburg: Moris - Jans, Korac, Carlson, Bohnert (46. Martins) - C. Martins (79. Curci), Olesen (79. Djabi Embalo), O. Thill (71. Tomas Cruz), Barreiro - Sinani, Dardari (88. S. Thill)

Trainer: Jeff Strasser

Deutschland: Baumann - R. Baku, Tah (79. Thiaw), Anton, Raum - Pavlovic, Goretzka (54. Nmecha), L. Sané (79. Leweling), Gnabry (66. Schade), Wirtz - Woltemade

Trainer: Julian Nagelsmann

Schiedsrichter: John Brooks (England)