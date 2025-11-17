Polen muss trotz eines schmeichelhaften 3:2 (1:1)-Erfolgs bei Außenseiter Malta in die Playoffs. Robert Lewandowski (32.), Pawel Wszolek (59.) und Piotr Zielinski (85.) trafen für die Gäste, Irvin Cardona (36.) und Teddy Teuma (68., Foulelfmeter) erzielten die Tore für Malta.

Die Mannschaft tat sich gegen den Außenseiter lange schwer und nutzte ihre Chancen erst spät. Malta überzeugte kämpferisch, blieb aber ohne Punktgewinn.

Die Aufstellungen:

Malta: Bonello - Z. Muscat (54. Corbalan), Shaw, Mentz (87. Buhagiar), Camenzuli - Guillaumier, Satariano - J. Mbong (46. Overend), Teuma (77. Pepe), Chouaref - Cardona (77. P. Mbong)

Trainer: Emilio de Leo

Polen: Dragowski - Wszolek (78. Grosicki), Wisniewski (78. Bereszynski), Kedziora, Kiwior, Skóras - J. Kaminski (90.+1 Rozga), Slisz (78. Kapustka), Zielinski, Zalewski (46. Swiderski) - Lewandowski

Trainer: Jan Urban

Schiedsrichter: Igor Pajac (Kroatien)