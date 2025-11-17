Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Polen müht sich zum Sieg auf Malta
- 18.11.2025
Polen muss in die Playoffs, um die Teilnahme an der WM 2026 zu sichern. Auf Malta fährt das Team um Robert Lewandowski einen schmeichelhaften Sieg ein.
Polen muss trotz eines schmeichelhaften 3:2 (1:1)-Erfolgs bei Außenseiter Malta in die Playoffs. Robert Lewandowski (32.), Pawel Wszolek (59.) und Piotr Zielinski (85.) trafen für die Gäste, Irvin Cardona (36.) und Teddy Teuma (68., Foulelfmeter) erzielten die Tore für Malta.
Die Mannschaft tat sich gegen den Außenseiter lange schwer und nutzte ihre Chancen erst spät. Malta überzeugte kämpferisch, blieb aber ohne Punktgewinn.
Die Aufstellungen:
Malta: Bonello - Z. Muscat (54. Corbalan), Shaw, Mentz (87. Buhagiar), Camenzuli - Guillaumier, Satariano - J. Mbong (46. Overend), Teuma (77. Pepe), Chouaref - Cardona (77. P. Mbong)
Trainer: Emilio de Leo
Polen: Dragowski - Wszolek (78. Grosicki), Wisniewski (78. Bereszynski), Kedziora, Kiwior, Skóras - J. Kaminski (90.+1 Rozga), Slisz (78. Kapustka), Zielinski, Zalewski (46. Swiderski) - Lewandowski
Trainer: Jan Urban
Schiedsrichter: Igor Pajac (Kroatien)