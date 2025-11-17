Robert Lewandowski (Polen) jubelt nach dem Tor bei der Fußball-WM-Qualifikation gegen Malta.
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Polen müht sich zum Sieg auf Malta

Polen müht sich zum Sieg auf Malta
    Polen müht sich zum Sieg auf Malta
    18.11.2025

    Polen muss in die Playoffs, um die Teilnahme an der WM 2026 zu sichern. Auf Malta fährt das Team um Robert Lewandowski einen schmeichelhaften Sieg ein.

    Polen müht sich zum Sieg auf Malta
    • 18.11.2025
    Polen muss in die Playoffs, um die Teilnahme an der WM 2026 zu sichern. Auf Malta fährt das Team um Robert Lewandowski einen schmeichelhaften Sieg ein.

    Polen muss trotz eines schmeichelhaften 3:2 (1:1)-Erfolgs bei Außenseiter Malta in die Playoffs. Robert Lewandowski (32.), Pawel Wszolek (59.) und Piotr Zielinski (85.) trafen für die Gäste, Irvin Cardona (36.) und Teddy Teuma (68., Foulelfmeter) erzielten die Tore für Malta.

    Die Mannschaft tat sich gegen den Außenseiter lange schwer und nutzte ihre Chancen erst spät. Malta überzeugte kämpferisch, blieb aber ohne Punktgewinn.

    Die Aufstellungen:

    Malta: Bonello - Z. Muscat (54. Corbalan), Shaw, Mentz (87. Buhagiar), Camenzuli - Guillaumier, Satariano - J. Mbong (46. Overend), Teuma (77. Pepe), Chouaref - Cardona (77. P. Mbong)
    Trainer: Emilio de Leo

    Polen: Dragowski - Wszolek (78. Grosicki), Wisniewski (78. Bereszynski), Kedziora, Kiwior, Skóras - J. Kaminski (90.+1 Rozga), Slisz (78. Kapustka), Zielinski, Zalewski (46. Swiderski) - Lewandowski
    Trainer: Jan Urban

    Schiedsrichter: Igor Pajac (Kroatien)

