Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - 2:0 in Moldau - Italien muss wohl nachsitzen
- 14.11.2025
Mit zwei späten Toren in Moldau wahrt Italien die theroetische Chance auf die Direkt-Qualifikation. Dafür müsste gegen Norwegen aber ein Sieg mit neun Toren her.
Italien hat sich zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg in Moldau gemüht. Nach dem eher knappen Sieg ist das direkte Duell zum Abschluss der Gruppe I am Sonntag gegen Norwegen quasi bedeutungslos - die Italiener müssen für das Direktticket mit neun Toren Vorsprung gewinnen.
In Moldaus Hauptstadt Chisinau erlöste Gianluca Mancini (88.) die Italiener spät, Francesco Esposito (90.+2) legte nach. Gennaro Gattuso gewann somit auch sein fünftes Spiel als Nationaltrainer. Dennoch droht die Squadra Azzurra auch die dritte WM in Folge zu verpassen. Auch die letzten Male musste Italien in die Play-offs - und scheiterte.
Die Aufstellungen:
Republik Moldau: Kozhukhar - Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk - Perciun (61. Bogaciuc), Rata (75. Bodisteanu), Ionita - Nicolaescu (75. Fratea), Postolachi
Trainer: Lilian Popescu
Italien: Vicario - Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso (75. Dimarco) - Cristante, Tonali, Orsolini (75. Politano), Raspadori (65. Esposito), Zaccagni (82. Frattesi) - Scamacca (65. Retegui)
Trainer: Gennaro Gattuso
Schiedsrichter: Mykola Balakin (Ukraine)