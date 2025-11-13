Virgiliu Postolachi und Gianluca Mancini in Chisinau am 13.11.25
    Italien hat sich zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg in Moldau gemüht. Nach dem eher knappen Sieg ist das direkte Duell zum Abschluss der Gruppe I am Sonntag gegen Norwegen quasi bedeutungslos - die Italiener müssen für das Direktticket mit neun Toren Vorsprung gewinnen.

    In Moldaus Hauptstadt Chisinau erlöste Gianluca Mancini (88.) die Italiener spät, Francesco Esposito (90.+2) legte nach. Gennaro Gattuso gewann somit auch sein fünftes Spiel als Nationaltrainer. Dennoch droht die Squadra Azzurra auch die dritte WM in Folge zu verpassen. Auch die letzten Male musste Italien in die Play-offs - und scheiterte.

    Die Aufstellungen:

    Republik Moldau: Kozhukhar - Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk - Perciun (61. Bogaciuc), Rata (75. Bodisteanu), Ionita - Nicolaescu (75. Fratea), Postolachi
    Trainer: Lilian Popescu

    Italien: Vicario - Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso (75. Dimarco) - Cristante, Tonali, Orsolini (75. Politano), Raspadori (65. Esposito), Zaccagni (82. Frattesi) - Scamacca (65. Retegui)
    Trainer: Gennaro Gattuso

    Schiedsrichter: Mykola Balakin (Ukraine)

