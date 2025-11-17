Der Kroate Franjo Ivanović (links) schießt den Ball während des Qualifikationsspiels zwischen Montenegro und Kroatien.
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Kroatien dreht Partie gegen Montenegro

Kroatien dreht Partie gegen Montenegro
    18.11.2025

    Kroatien holt sich den siebten Sieg im achten Spiel. Gegen Montenegro sichern sich die Kroaten mit einer B-Elf die insgesamt siebte WM-Teilnahme.

    Montenegro unterliegt Kroatien in Podgorica mit 2:3. Die Gastgeber führten 2:0, ehe die Gäste noch vor der Pause auf 1:2 verkürzten und im zweiten Durchgang die Partie komplett drehten. Das Spiel blieb bis zuletzt umkämpft und endete mit einem späten kroatischen Siegtreffer.

    Kroaten fahren ungeschlagen zur WM

    Milutin Osmajic (3.) und Nikola Krstovic (17.) trafen für Montenegro, Ivan Perisic (37., Elfmeter), Kristijan Jakic (72.) und Nikola Vlasic (87.) für Kroatien.

    Die Kroaten blieben damit in der WM-Qualifikation ungeschlagen und sicherten sich mit 22 Punkten den Gruppensieg. Montenegro blieb auf Rang vier.

    Die Aufstellungen:

    Montenegro: Nikic – Vesovic (77. Sipcic), Tuci, Rubezic (46. Perovic), Marusic – M. Jankovic, Bulatovic (77. Brnovic), Loncar (62. Adzic), Jovetic (62. Vukotic) – Osmajic, Krstovic
    Trainer: Mirko Vucinic

    Kroatien: Livakovic – Jakic, J. Sutalo, Caleta-Car (46. Pongracic), Gvardiol (46. Stanisic) – Mario Pasalic, Moro, Ivanovic (55. Kramaric), Vlasic, Perisic (78. Modric) – Matanovic (59. Musa)
    Trainer: Zlatko Dalic

    Schiedsrichter: Halil Umut Meler (Türkei)

