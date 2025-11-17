Montenegro unterliegt Kroatien in Podgorica mit 2:3. Die Gastgeber führten 2:0, ehe die Gäste noch vor der Pause auf 1:2 verkürzten und im zweiten Durchgang die Partie komplett drehten. Das Spiel blieb bis zuletzt umkämpft und endete mit einem späten kroatischen Siegtreffer.

Kroaten fahren ungeschlagen zur WM

Milutin Osmajic (3.) und Nikola Krstovic (17.) trafen für Montenegro, Ivan Perisic (37., Elfmeter), Kristijan Jakic (72.) und Nikola Vlasic (87.) für Kroatien.

Die Kroaten blieben damit in der WM-Qualifikation ungeschlagen und sicherten sich mit 22 Punkten den Gruppensieg. Montenegro blieb auf Rang vier.

Die Aufstellungen:

Montenegro: Nikic – Vesovic (77. Sipcic), Tuci, Rubezic (46. Perovic), Marusic – M. Jankovic, Bulatovic (77. Brnovic), Loncar (62. Adzic), Jovetic (62. Vukotic) – Osmajic, Krstovic

Trainer: Mirko Vucinic

Kroatien: Livakovic – Jakic, J. Sutalo, Caleta-Car (46. Pongracic), Gvardiol (46. Stanisic) – Mario Pasalic, Moro, Ivanovic (55. Kramaric), Vlasic, Perisic (78. Modric) – Matanovic (59. Musa)

Trainer: Zlatko Dalic

Schiedsrichter: Halil Umut Meler (Türkei)