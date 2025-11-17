Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Kroatien dreht Partie gegen Montenegro
- 18.11.2025
Kroatien holt sich den siebten Sieg im achten Spiel. Gegen Montenegro sichern sich die Kroaten mit einer B-Elf die insgesamt siebte WM-Teilnahme.
Montenegro unterliegt Kroatien in Podgorica mit 2:3. Die Gastgeber führten 2:0, ehe die Gäste noch vor der Pause auf 1:2 verkürzten und im zweiten Durchgang die Partie komplett drehten. Das Spiel blieb bis zuletzt umkämpft und endete mit einem späten kroatischen Siegtreffer.
Kroaten fahren ungeschlagen zur WM
Milutin Osmajic (3.) und Nikola Krstovic (17.) trafen für Montenegro, Ivan Perisic (37., Elfmeter), Kristijan Jakic (72.) und Nikola Vlasic (87.) für Kroatien.
Die Kroaten blieben damit in der WM-Qualifikation ungeschlagen und sicherten sich mit 22 Punkten den Gruppensieg. Montenegro blieb auf Rang vier.
Die Aufstellungen:
Montenegro: Nikic – Vesovic (77. Sipcic), Tuci, Rubezic (46. Perovic), Marusic – M. Jankovic, Bulatovic (77. Brnovic), Loncar (62. Adzic), Jovetic (62. Vukotic) – Osmajic, Krstovic
Trainer: Mirko Vucinic
Kroatien: Livakovic – Jakic, J. Sutalo, Caleta-Car (46. Pongracic), Gvardiol (46. Stanisic) – Mario Pasalic, Moro, Ivanovic (55. Kramaric), Vlasic, Perisic (78. Modric) – Matanovic (59. Musa)
Trainer: Zlatko Dalic
Schiedsrichter: Halil Umut Meler (Türkei)