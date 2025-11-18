Mit einem 1:1 (0:1) gegen Bosnien-Herzegowina hat sich Österreich vor 48.000 Zuschauern in Wien die direkte WM-Qualifikation gesichert. Haris Tabakovic (12.) traf für die Gäste, Michael Gregoritsch (77.) glich für Österreich aus.

Bosnien geht früh in Führung

Bosnien nutzte eine frühe Gelegenheit zur Führung, Österreich kam nur schwer ins Spiel und fand erst kurz vor der Pause zu seinem Rhythmus. Der eingewechselte Gregoritsch lieferte spät den entscheidenden Treffer. Österreich jubelt über das WM-Ticket, Bosnien muss sich über die Playoffs qualifizieren.

Die Aufstellungen:

Österreich: A. Schlager - Laimer, Lienhart, Danso, Mwene (68. Posch) - Schlager (68. R. Schmid), Seiwald - Wimmer (59. Gregoritsch), Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic (81. Schöpf)

Trainer: Ralf Rangnick

Bosnien Herzegowina: Vasilj - Karic (71. Mujakic), Muharemovic, Malic (84. Bazdar), Memic - Tahirovic (84. Hadziahmetovic), Hadzikadunic, Bajraktarevic - Tabakovic (62. Gigovic), Dzeko, Sunjic (84. Alajbegovic)

Trainer: Sergej Barbarez

Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)

Kommentator: Martin Quast