Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Österreich schafft den Sprung zur WM
- 19.11.2025
Österreich fährt zur WM 2026. Das Team von Ralf Rangnick schafft die erste Teilnahme seit 28 Jahren mit einem mühsam erkämpften Remis gegen Bosnien-Herzegowina.
Mit einem 1:1 (0:1) gegen Bosnien-Herzegowina hat sich Österreich vor 48.000 Zuschauern in Wien die direkte WM-Qualifikation gesichert. Haris Tabakovic (12.) traf für die Gäste, Michael Gregoritsch (77.) glich für Österreich aus.
Bosnien geht früh in Führung
Bosnien nutzte eine frühe Gelegenheit zur Führung, Österreich kam nur schwer ins Spiel und fand erst kurz vor der Pause zu seinem Rhythmus. Der eingewechselte Gregoritsch lieferte spät den entscheidenden Treffer. Österreich jubelt über das WM-Ticket, Bosnien muss sich über die Playoffs qualifizieren.
Die Aufstellungen:
Österreich: A. Schlager - Laimer, Lienhart, Danso, Mwene (68. Posch) - Schlager (68. R. Schmid), Seiwald - Wimmer (59. Gregoritsch), Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic (81. Schöpf)
Trainer: Ralf Rangnick
Bosnien Herzegowina: Vasilj - Karic (71. Mujakic), Muharemovic, Malic (84. Bazdar), Memic - Tahirovic (84. Hadziahmetovic), Hadzikadunic, Bajraktarevic - Tabakovic (62. Gigovic), Dzeko, Sunjic (84. Alajbegovic)
Trainer: Sergej Barbarez
Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)
Kommentator: Martin Quast