Die Niederlande sind fast am Ziel nach einem 1:1 (0:0) in Polen. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman hat als Tabellenführer der Gruppe C weiter drei Punkte Vorsprung auf Robert Lewandowski und Co. und braucht am Montag im Heimspiel gegen Litauen noch einen Punkt, Verfolger Polen ist zeitgleich in Malta zu Gast.

In Warschau entwickelte sich zunächst ein zähes Spiel. Die Niederlande verteidigten das Remis, um den Drei-Punkte-Vorsprung mit in den letzten Spieltag zu nehmen. Doch der Plan ging schief: Kurz vor der Pause traf der Kölner Jakub Kaminski (43.) nach Vorarbeit von Lewandowski zum 1:0. Memphis Depay (47.) gelang nach der Pause aber die schnelle Antwort.

Die Aufstellungen:

Polen: Grabara - Ziolkowski, Kedziora, Kiwior - Cash (81. Wszolek), S. Szymanski (13. Kapustka), Zielinski, Skoras, Kaminski (90.+2 Rozga), Zalewski (82. Grosicki) - Lewandowski (90.+2 Buksa)

Trainer: Jan Urban

Niederlande: Verbruggen - Geertruida (74. van Hecke), J. Timber, van Dijk, van de Ven - Gravenberch (89. Schouten), F. de Jong, Malen, Kluivert (74. Reijnders), Gakpo - Depay (89. Emegha)

Trainer: Ronald Koeman

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)