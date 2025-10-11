Portugal mit Zittersieg gegen Irland

Portugal hat sich gegen Irland mit 1:0 (0:0) durchgesetzt und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Wegen eines verschossenen Handelfmeters von Cristiano Ronaldo (75.) blieben die Portugiesen lange ohne Torerfolg, ehe der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit fiel.

Rúben Neves erzielte in der Schlussphase (90.+1) das Siegtor per Kopf und sicherte Portugal den knappen Erfolg.

Die Aufstellungen

Portugal: Costa - Dalot (62. Trincao), Inácio (46. Veiga), R. Dias, Mendes - B. Fernandes (86. G. Ramos), R. Neves, Vitinha (62. Semedo) - B. Silva, Cristiano Ronaldo, Neto (62. Leão) -Trainer: Roberto Martinez

Irland: Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea - Coleman (86. Egan), Cullen, Molumby, Manning - Ebosele (64. Johnston), Ogbene (77. Smallbone) - Ferguson (77. Parrott) - Trainer: Heimir Hallgrimsson

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

Kommentator: Simon Mertens