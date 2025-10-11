Im WM Qualifikationsspiel "Portugal gegen Irland" gelingt es dem Portugiesen Ruben Neves in der Nachspielzeit den Ball an Torwart Kelleher vorbei ins Tor zu köpfen und damit für den 1:0 Endstand zu sorgen.
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Portugal mit Zittersieg gegen Irland

Portugal mit Zittersieg gegen Irland
    Portugal mit Zittersieg gegen Irland
    • 12.10.2025

    Portugal behält die weiße Weste, muss aber zittern. Im Spiel gegen Irland scheitert Cristiano Ronaldo zunächst mit einem Elfmeter, ehe Rúben Neves das Tor des Abends köpft.

    Portugal mit Zittersieg gegen Irland

    Portugal hat sich gegen Irland mit 1:0 (0:0) durchgesetzt und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Wegen eines verschossenen Handelfmeters von Cristiano Ronaldo (75.) blieben die Portugiesen lange ohne Torerfolg, ehe der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit fiel.

    Rúben Neves erzielte in der Schlussphase (90.+1) das Siegtor per Kopf und sicherte Portugal den knappen Erfolg.  

    Die Aufstellungen

    Portugal: Costa - Dalot (62. Trincao), Inácio (46. Veiga), R. Dias, Mendes - B. Fernandes (86. G. Ramos), R. Neves, Vitinha (62. Semedo) - B. Silva, Cristiano Ronaldo, Neto (62. Leão) -Trainer: Roberto Martinez

    Irland: Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea - Coleman (86. Egan), Cullen, Molumby, Manning - Ebosele (64. Johnston), Ogbene (77. Smallbone) - Ferguson (77. Parrott) - Trainer: Heimir Hallgrimsson 

    Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

    Kommentator: Simon Mertens

