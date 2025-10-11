Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Portugal mit Zittersieg gegen Irland
- 12.10.2025
Portugal behält die weiße Weste, muss aber zittern. Im Spiel gegen Irland scheitert Cristiano Ronaldo zunächst mit einem Elfmeter, ehe Rúben Neves das Tor des Abends köpft.
Portugal hat sich gegen Irland mit 1:0 (0:0) durchgesetzt und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Wegen eines verschossenen Handelfmeters von Cristiano Ronaldo (75.) blieben die Portugiesen lange ohne Torerfolg, ehe der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit fiel.
Rúben Neves erzielte in der Schlussphase (90.+1) das Siegtor per Kopf und sicherte Portugal den knappen Erfolg.
Die Aufstellungen
Portugal: Costa - Dalot (62. Trincao), Inácio (46. Veiga), R. Dias, Mendes - B. Fernandes (86. G. Ramos), R. Neves, Vitinha (62. Semedo) - B. Silva, Cristiano Ronaldo, Neto (62. Leão) -Trainer: Roberto Martinez
Irland: Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea - Coleman (86. Egan), Cullen, Molumby, Manning - Ebosele (64. Johnston), Ogbene (77. Smallbone) - Ferguson (77. Parrott) - Trainer: Heimir Hallgrimsson
Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)
Kommentator: Simon Mertens