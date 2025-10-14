Portugal hat mit Irlands Schützenhilfe (1:0 gegen Armenien) nichts anfangen können und die vorzeitige WM-Qualifikation kurz vor Schluss verspielt. Ungarn bleibt nach dem 2:2 (2:1) im Rennen.

Die Portugiesen erlebten in Lissabon einen späten Dämpfer. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai verhinderte mit seinem Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit das vorzeitige WM-Ticket. Cristiano Ronaldo (22./45.+3) hatte Portugal zuvor auf Kurs gebracht, Attila Szalai (8.) erzielte das zweite Tor Ungarns.

Die Aufstellungen

Portugal: Costa - Semedo, R. Dias, Veiga, Mendes (78. N. Tavares) - B. Fernandes (62. Conceicao), R. Neves (62. Palhinha), Vitinha - B. Silva, Cristiano Ronaldo (78. G. Ramos), Neto (62. João Félix) - Trainer: Roberto Martinez

Ungarn: B. Tóth - Négo, W. Orban, Szalai, Kerkez (79. Marton Dardai) - Schäfer (38. A. Tóth), Styles (79. Vitális), Szoboszlai - Bolla (58. Lukács), Varga, Sallai - Trainer: Marco Rossi

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Kommentator: Martin Gräfe