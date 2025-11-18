Schottlands Scott McTominay jubelt ausgelassen mit seinem Team über die WM-Qualifikation
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
Neues Video
ZDF

Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Mit Traumtoren zur WM: Schottland ist dabei

Qualifikation zur Fußball-WM 2026
Mit Traumtoren zur WM: Schottland ist dabei
    Abspielen
    Neues Video
    ZDF
    Qualifikation zur Fußball-WM 2026
    Mit Traumtoren zur WM: Schottland ist dabei
    • 19.11.2025

    Schottland hat es geschafft. Im Hexenkessel Hampden Park besiegen die Schotten in einem turbulenten Spiel dezimierte Dänen. Die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit.

    Abspielen
    Qualifikation zur Fußball-WM 2026
    Mit Traumtoren zur WM: Schottland ist dabei
    • Neues Video
    • 19.11.2025
    • ZDF

    Schottland hat es geschafft. Im Hexenkessel Hampden Park besiegen die Schotten in einem turbulenten Spiel dezimierte Dänen. Die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit.

    Abspielen

    Schottland hat Dänemark im Hampden Park mit 4:2 (1:0) besiegt. Kieran Tierney (90.+3) und Kenny McLean (90.+8) schossen Schottland mit ihren Treffern in der Nachspielzeit noch zum Gruppensieg vor Dänemark und damit erstmals seit 1998 zur WM-Endrunde.

    Scott McTominay (3.) und Lawrence Shankland (78.) trafen für die Gastgeber, Rasmus Höjlund (57., Foulelfmeter) und Patrick Dorgu (82.) glichen aus. In der Nachspielzeit sorgten dann Tierney und McLean für die Entscheidung.

    Dramatische Schlussphase

    Dänemark musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Rasmus Kristensen (62.) lange in Unterzahl spielen und verpasste trotz zwischenzeitlicher Ausgleichstreffer die direkte Qualifikation.

    Schottland kämpfte sich eindrucksvoll zurück und drehte die Partie in einer dramatischen Schlussphase. Damit sichert sich Schottland den direkten WM-Einzug.

    Die Aufstellungen:

    Schottland: Gordon - Hickey (72. Tierney), Hanley, McKenna, Robertson - Christie (63. Shankland), Ferguson, McGinn, Gannon-Doak (21. McLean) - McTominay, Dykes (63. Adams)
    Trainer: Steve Clarke

    Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Andersen, A. Christensen, Dorgu - Hjulmand, Højbjerg - Isaksen (90. Biereth), Froholdt, Damsgaard (64. Vestergaard) - R. Højlund (84. Nørgaard)
    Trainer: Brian Riemer

    Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

    Ähnliche Inhalte entdecken
    SportKurzfassungunterhaltsamQualifikation zur Fußball-WM 2026