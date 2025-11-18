Schottland hat Dänemark im Hampden Park mit 4:2 (1:0) besiegt. Kieran Tierney (90.+3) und Kenny McLean (90.+8) schossen Schottland mit ihren Treffern in der Nachspielzeit noch zum Gruppensieg vor Dänemark und damit erstmals seit 1998 zur WM-Endrunde.

Scott McTominay (3.) und Lawrence Shankland (78.) trafen für die Gastgeber, Rasmus Höjlund (57., Foulelfmeter) und Patrick Dorgu (82.) glichen aus. In der Nachspielzeit sorgten dann Tierney und McLean für die Entscheidung.

Dramatische Schlussphase

Dänemark musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Rasmus Kristensen (62.) lange in Unterzahl spielen und verpasste trotz zwischenzeitlicher Ausgleichstreffer die direkte Qualifikation.

Schottland kämpfte sich eindrucksvoll zurück und drehte die Partie in einer dramatischen Schlussphase. Damit sichert sich Schottland den direkten WM-Einzug.

Die Aufstellungen:

Schottland: Gordon - Hickey (72. Tierney), Hanley, McKenna, Robertson - Christie (63. Shankland), Ferguson, McGinn, Gannon-Doak (21. McLean) - McTominay, Dykes (63. Adams)

Trainer: Steve Clarke

Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Andersen, A. Christensen, Dorgu - Hjulmand, Højbjerg - Isaksen (90. Biereth), Froholdt, Damsgaard (64. Vestergaard) - R. Højlund (84. Nørgaard)

Trainer: Brian Riemer

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)