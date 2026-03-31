Qualfikation zur Fußball-WM - Gyökeres trifft spät: Schweden bei WM dabei
- 01.04.2026
Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft kann für die WM planen. In einer spannenden Partie besiegt die Tre Konor Polen knapp. Die Entscheidung fällt in der Schlussphase.
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- 01.04.2026
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Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft kann für die WM planen. In einer spannenden Partie besiegt die Tre Konor Polen knapp. Die Entscheidung fällt in der Schlussphase.
Unerbittliche Schweden haben Robert Lewandowskis Traum von einer dritten WM-Teilnahme zerstört. Die schwedische Nationalmannschaft bezwang Polen im Playoff-Finale von Solna dank eines späten Tores 3:2 (1:1) und löste damit das Ticket nach Amerika. In der schwierigen Gruppe F trifft Schweden im Sommer auf die Niederlande, Japan und Tunesien.
Anthony Elanga von Newcastle United traf in Solna mit einem Traumtor zum 1:0 (19.), Teamkollege Yasin Ayari hatte den Ball mit der Hacke ebenso sehenswert vorgelegt. Nicola Zalewski (33.) gelang der polnische Ausgleich. Gustaf Lagerbielke (44.) köpfte das 2:1, Polen schlug durch Karol Swiderski (55.) erneut zurück. Viktor Gyökeres (89.) brachte Schweden schließlich zur WM.
Die Aufstellungen:
Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf - Svensson, Ayari (90.+2 Svanberg), Karlström (69. Zeneli), Gudmundsson, Elanga (69. Bergvall), Nygren (81. Lundgren) - Gyökeres
Trainer: Graham Potter
Polen: Grabara - Wisniewski, Bednarek, Kiwior - Cash (90.+1 Grosicki), S. Szymanski, Zielinski, Zalewski (90.+2 Piatek), Swiderski (63. Pietuszewski) , Kaminski - Lewandowski
Trainer: Jan Urban
Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)