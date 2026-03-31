Unerbittliche Schweden haben Robert Lewandowskis Traum von einer dritten WM-Teilnahme zerstört. Die schwedische Nationalmannschaft bezwang Polen im Playoff-Finale von Solna dank eines späten Tores 3:2 (1:1) und löste damit das Ticket nach Amerika. In der schwierigen Gruppe F trifft Schweden im Sommer auf die Niederlande, Japan und Tunesien.

Anthony Elanga von Newcastle United traf in Solna mit einem Traumtor zum 1:0 (19.), Teamkollege Yasin Ayari hatte den Ball mit der Hacke ebenso sehenswert vorgelegt. Nicola Zalewski (33.) gelang der polnische Ausgleich. Gustaf Lagerbielke (44.) köpfte das 2:1, Polen schlug durch Karol Swiderski (55.) erneut zurück. Viktor Gyökeres (89.) brachte Schweden schließlich zur WM.

Die Aufstellungen:

Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf - Svensson, Ayari (90.+2 Svanberg), Karlström (69. Zeneli), Gudmundsson, Elanga (69. Bergvall), Nygren (81. Lundgren) - Gyökeres

Trainer: Graham Potter

Polen: Grabara - Wisniewski, Bednarek, Kiwior - Cash (90.+1 Grosicki), S. Szymanski, Zielinski, Zalewski (90.+2 Piatek), Swiderski (63. Pietuszewski) , Kaminski - Lewandowski

Trainer: Jan Urban

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)