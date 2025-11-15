Der Schweizer Fußball-"Nati" ist die direkte WM-Qualifikation kaum noch zu nehmen. Das Team von Trainer Murat Yakin blieb mit dem 4:1 (1:1)-Sieg gegen Schweden in der Gruppe B weiter ungeschlagen und steht vor dem letzten Spieltag weiter drei Punkte vor dem Kosovo.

Der ehemalige Schalker und Gladbacher Breel Embolo brachte die Schweiz in Führung (12.) und holte auch den fragwürdigen Elfmeter raus, den Rekordnationalspieler Granit Xhaka sicher verwandelte (60.). Dan Ndoye sorgte für die Entscheidung (75.), Benjamin Nygren hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (33.). Den Schlusspunkt setzte der Freiburger Johan Manzambi (90.+4).

Die Aufstellungen:

Schweiz: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (70. Muheim) - Aebischer, G. Xhaka, Rieder (70. Sow), Ndoye (90. Zeqiri), Embolo (85. Manzambi), Vargas (85. Fassnacht)

Trainer: Murat Yakin

Schweden: Johansson - Holm (50. Gudmundsson), Lagerbielke, Hien, Svensson - Bernhardsson (78. Lidberg), Karlström, Ayari (63. Zeneli), Elanga (78. Forsberg) - Nygren, Svanberg (62. Isak)

Trainer: Graham Potter

Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien)

Kommentator: Martin Schneider