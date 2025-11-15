Breel Embolo in Genf am 15.11.25
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Die Schweiz ist dem WM-Ticket ganz nah

Die Schweiz ist dem WM-Ticket ganz nah
    16.11.2025

    Der Schweiz ist das Ticket zur WM nur noch theoretisch zu nehmen. Nach dem Sieg gegen Schweden rangieren die Eidgenossen an der Spitze ihrer Gruppe.

    Die Schweiz ist dem WM-Ticket ganz nah
    • 16.11.2025
    Der Schweizer Fußball-"Nati" ist die direkte WM-Qualifikation kaum noch zu nehmen. Das Team von Trainer Murat Yakin blieb mit dem 4:1 (1:1)-Sieg gegen Schweden in der Gruppe B weiter ungeschlagen und steht vor dem letzten Spieltag weiter drei Punkte vor dem Kosovo. 

    Der ehemalige Schalker und Gladbacher Breel Embolo brachte die Schweiz in Führung (12.) und holte auch den fragwürdigen Elfmeter raus, den Rekordnationalspieler Granit Xhaka sicher verwandelte (60.). Dan Ndoye sorgte für die Entscheidung (75.), Benjamin Nygren hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (33.). Den Schlusspunkt setzte der Freiburger Johan Manzambi (90.+4). 

    Die Aufstellungen: 

    Schweiz: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (70. Muheim) - Aebischer, G. Xhaka, Rieder (70. Sow), Ndoye (90. Zeqiri), Embolo (85. Manzambi), Vargas (85. Fassnacht) 

    Trainer: Murat Yakin 

    Schweden: Johansson - Holm (50. Gudmundsson), Lagerbielke, Hien, Svensson - Bernhardsson (78. Lidberg), Karlström, Ayari (63. Zeneli), Elanga (78. Forsberg) - Nygren, Svanberg (62. Isak) 

    Trainer: Graham Potter 

    Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien) 

    Kommentator: Martin Schneider 

