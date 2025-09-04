Das DFB-Team wurde direkt kalt erwischt. Die Slowaken weckten die unsortierte Defensive aus dem Tiefschlaf, als Kapitän Milan Skriniar (2.) eine Hereingabe knapp verpasste.

Die "Dominanz", die Bundestrainer Julian Nagelsmann gefordert hatte, brachte die deutsche Elf nicht auf den Platz. Das Pressing der Slowaken bereitete Probleme, dazu wirbelte der freche Leo Sauer die Abwehr um den wackligen Antonio Rüdiger durcheinander.

Keeper Oliver Baumann verhinderte zweimal einen Rückstand. Das, was das DFB-Team bis auf einen Versuch von Maximilian Mittelstädt (24.) lieferte, gefiel Nagelsmann gar nicht. Er motzte, schrie und pfiff.

Doch ohne Säulen wie Jamal Musiala, Kai Havertz oder Tim Kleindienst lief offensiv fast nichts. Die Abschlüsse von Nick Woltemade (31.) und Florian Wirtz (32.) blieben Ausnahmen. David Hancko vollendete einen Konter zur verdienten Führung (42.)

Nagelsmann reagierte in der Pause und brachte David Raum für den überforderten Nnamdi Collins. Nach einem Versuch von Leon Goretzka (48.) verbesserte sich kaum etwas im äußerst konteranfälligen deutschen Spiel.

Beim 0:2 (55.) sah Rüdiger wieder alles andere als gut aus, David Strelec tanzte den Real-Verteidiger locker aus und traf in den Winkel. Auch Nebenmann Jonathan Tah leistete sich mehrere Aussetzer.

Trotz der Einwechslungen von Nadiem Amiri und Karim Adeyemi blieb es in der Schlussphase bei Verzweiflungsangriffen, weder Joshua Kimmich noch Goretzka nahmen das Heft in die Hand.

Die Aufstellungen

Slowakei: Dubravka - Gyömber, Skriniar, Satka, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (90. Benes) - Strelec (83. Bozenik), Duris (66. Rigo), Sauer (83. Tupta) - Trainer: Francesco Calzona

Deutschland: Baumann - Collins (46. Raum), Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller (60. Amiri), Goretzka, Wirtz - Woltemade, Gnabry (66. Adeyemi) - Trainer: Julian Nagelsmann

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

Kommentator: Moritz Zschau