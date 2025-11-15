Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Kosovo mindestens in den Playoffs zur WM
Der Kosovo hat sich mindestens Platz zwei in der WM-Qualifikationsgruppe B erspielt. Gegen Slowenien leitete Bundesliga-Profi Fisnik Asllani den Sieg ein.
Der Kosovo muss voraussichtlich den Umweg über die Play-offs gehen. Der Balkanstaat feierte einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Slowenien, hat aber vor dem direkten Duell am Dienstag in Pristina das deutlich schlechtere Torverhältnis im Vergleich zu den Schweizern.
Für den Kosovo traf der Hoffenheimer Fisnik Asllani (6.) zur Führung. Sloweniens Petar Stojanovic sah die Gelb-Rote Karte (53.), dabei wurde er erst zur Pause eingewechselt. Ein Eigentor (64.) von Zan Karnicnik brachte die Entscheidung.
Die Aufstellungen:
Slowenien: Oblak - Brekalo, Bijol, Drkusic - Karnicnik, Gorenc Stankovic (46. Petrovic), Elsnik, Janza (46. Stojanovic), Horvat (82. Verbic) - Sporar (66. Gradisar), Vipotnik (76. Sturm)
Trainer: Matjaz Kek
Kosovo: Saipi - Dellova, Rrahmani, Hajdari - Vojvoda (76. Krasniqi), Rexhbecaj (65. Hodza), Avdullahu, Gallapeni, Muriqi (89. Rashica), Muslija (89. Jashari) - Asllani (76. Rrahmani)
Trainer: Franco Foda
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)
Kommentator: Andreas Kürten