Der Kosovo muss voraussichtlich den Umweg über die Play-offs gehen. Der Balkanstaat feierte einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Slowenien, hat aber vor dem direkten Duell am Dienstag in Pristina das deutlich schlechtere Torverhältnis im Vergleich zu den Schweizern.

Für den Kosovo traf der Hoffenheimer Fisnik Asllani (6.) zur Führung. Sloweniens Petar Stojanovic sah die Gelb-Rote Karte (53.), dabei wurde er erst zur Pause eingewechselt. Ein Eigentor (64.) von Zan Karnicnik brachte die Entscheidung.

Die Aufstellungen:

Slowenien: Oblak - Brekalo, Bijol, Drkusic - Karnicnik, Gorenc Stankovic (46. Petrovic), Elsnik, Janza (46. Stojanovic), Horvat (82. Verbic) - Sporar (66. Gradisar), Vipotnik (76. Sturm)

Trainer: Matjaz Kek

Kosovo: Saipi - Dellova, Rrahmani, Hajdari - Vojvoda (76. Krasniqi), Rexhbecaj (65. Hodza), Avdullahu, Gallapeni, Muriqi (89. Rashica), Muslija (89. Jashari) - Asllani (76. Rrahmani)

Trainer: Franco Foda

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Kommentator: Andreas Kürten