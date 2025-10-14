Der amtierende Europameister Spanien steuert mit dem 4:0 (1:0) gegen Bulgarien weiterhin direkt auf die WM-Endrunde zu. Im Spiel gegen Außenseiter Bulgarien sicherte der ehemalige Dortmunder Mikel Merino den Sieg, er traf zwei Mal.

Ein Doppelpack des Ex-Dortmunders Mikel Merino (35./57.), ein Eigentor von Atanas Chernev (79.) und Mikel Oyarzabal (90.+2/Foulelfmeter) sicherten den vierten Sieg im vierten Quali-Spiel.

Die Aufstellungen

Spanien: Simón - Porro, Le Normand (72. Dani Vivian), Laporte, Grimaldo - Merino, Zubimendi (63. García), Pedri (67. Barrios) - Oyarzabal, Omorodion Aghehowa (46. Iglesias), Baena (63. Pino) - Trainer: Luis de la Fuente

Bulgarien: Wutsow - Di. Velkovski, Chernew, P. Hristov, Georgiew - Shopow (84. K. Stoyanow), Krastew, Gruew (89. Kraew) - Kirilow (67. Z. Dimitrow), Despodow (67. Nikolow), Mintschew (67. M. Petkow) - Trainer: Aleksandar Dimitrov

Schiedsrichter: Willy Delajod (Frankreich)

Kommentator: Klaus Veltmann