In einem Zweikampf in der Luft im WM-Qualifikationsspiel "Spanien gegen Georgien" kommt es in der Luft zu einem Kampf um den Ball und einem daraus folgenden Kopfball vom spanischen Nationalspieler Robin Le Normand
Spanischer Chancenwucher wird nicht bestraft

Spanischer Chancenwucher wird nicht bestraft
    • 12.10.2025

    Mit 2:0 hat Spanien Georgien in der WM-Quali besiegt. Ein überragender Giorgi Mamardashvili im georgischen Tor verhindert einen höheren spanischen Sieg.

    Spanien besiegte Georgien mit 2:0 (1:0) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung WM 2026. Der Europameister feierte im dritten Gruppenspiel den dritten Sieg und blieb erneut ohne Gegentreffer. Spanien führt die Gruppe E souverän an und steuert klar auf die direkte Qualifikation zu.   

    Die Tore erzielten Yeremy (24.) und Mikel Oyarzabal (64.). Ferran Torres vergab zudem einen Elfmeter (30.). Die Iberer dominierten die Partie über weite Strecken und ließen dem Gegner kaum Chancen. Damit bleibt Spanien in der Qualifikation bislang ohne Punktverlust. 

    Die Aufstellungen:   

    Spanien: Simón - Porro (75. M. Llorente), Le Normand, Cubarsi, Cucurella - Merino, Zubimendi (81. García), Pedri (75. Barrios) - F. Torres, Oyarzabal (65. Iglesias), Pino (65. Baena) 
    Trainer: Luis de la Fuente 

    Georgien: Mamardaschwili - Kakabadse (80. Asarowi), Kaschia, Goglichidze, Gotscholeischwili - Kiteishwili (69. Gagnidze), Mekwabischwili (86. Mamuchashvili), Kotschoraschwili - Dwali, Mikautadse (69. Kvernadze), Kwaratschelia (69. Dawitaschwili) 
    Trainer: Willy Sagnol 

    Schiedsrichter: Manfredas Lukjanciukas (Litauen) 

    Kommentator: Daniel Gahn 

