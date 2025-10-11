Spanien besiegte Georgien mit 2:0 (1:0) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung WM 2026. Der Europameister feierte im dritten Gruppenspiel den dritten Sieg und blieb erneut ohne Gegentreffer. Spanien führt die Gruppe E souverän an und steuert klar auf die direkte Qualifikation zu.

Die Tore erzielten Yeremy (24.) und Mikel Oyarzabal (64.). Ferran Torres vergab zudem einen Elfmeter (30.). Die Iberer dominierten die Partie über weite Strecken und ließen dem Gegner kaum Chancen. Damit bleibt Spanien in der Qualifikation bislang ohne Punktverlust.

Die Aufstellungen:

Spanien: Simón - Porro (75. M. Llorente), Le Normand, Cubarsi, Cucurella - Merino, Zubimendi (81. García), Pedri (75. Barrios) - F. Torres, Oyarzabal (65. Iglesias), Pino (65. Baena)

Trainer: Luis de la Fuente

Georgien: Mamardaschwili - Kakabadse (80. Asarowi), Kaschia, Goglichidze, Gotscholeischwili - Kiteishwili (69. Gagnidze), Mekwabischwili (86. Mamuchashvili), Kotschoraschwili - Dwali, Mikautadse (69. Kvernadze), Kwaratschelia (69. Dawitaschwili)

Trainer: Willy Sagnol

Schiedsrichter: Manfredas Lukjanciukas (Litauen)

Kommentator: Daniel Gahn