Spanien verpasste die makellose Qualifikation, der Europameister kam zum Abschluss nicht über ein 2:2 (1:1) gegen die Türkei hinaus. Dani Olmo (4.) brachte Spanien in Führung, doch Deniz Gül (42.) und der Dortmunder Salih Özcan (55.) drehten die Partie und fügten dem Europameister die ersten Gegentreffer zu, ehe Mikel Oyarzabal (62.) zum Endstand traf.

Spanien und die Türkei trennten sich 2:2 (1:1) vor 30.812 Zuschauern. Dani Olmo (4.) brachte Spanien früh in Führung, Deniz Gül (42.) glich aus. Nach der Pause traf Salih Özcan (54.) für die Türkei, Mikel Oyarzabal (62.) schaffte den Endstand. Beide Teams sicherten sich damit ihre angestrebten WM-Plätze

Die Aufstellungen:

Spanien: Simón - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Merino (46. F. Torres), García, Ruiz (83. Fornals) - Pino (62. Baena), Oyarzabal (62. Omorodion Aghehowa), Olmo (74. F. López)

Trainer: Luis de la Fuente

Türkei: Bayindir - Celik, Demiral (83. Akcicek), Akaydin, Söyüncü, Kadioglu (78. Eskihellac) - Kahveci (69. Sari), Kökcü, Özcan (78. Karazor), Ba. Yilmaz - Gül (69. Müldür)

Trainer: Vincenzo Montella

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Kommentator: Moritz Zschau