    • 19.11.2025

    Spaniens Fußball-Nationalmannschaft hat sich souverän für die Fußball-WM 2026 qualifiziert. Gegen die Türkei reichte "La Furia Roja" ein Remis.

    Spanien verpasste die makellose Qualifikation, der Europameister kam zum Abschluss nicht über ein 2:2 (1:1) gegen die Türkei hinaus. Dani Olmo (4.) brachte Spanien in Führung, doch Deniz Gül (42.) und der Dortmunder Salih Özcan (55.) drehten die Partie und fügten dem Europameister die ersten Gegentreffer zu, ehe Mikel Oyarzabal (62.) zum Endstand traf. 

    Spanien und die Türkei trennten sich 2:2 (1:1) vor 30.812 Zuschauern.

    Die Aufstellungen: 

    Spanien: Simón - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Merino (46. F. Torres), García, Ruiz (83. Fornals) - Pino (62. Baena), Oyarzabal (62. Omorodion Aghehowa), Olmo (74. F. López) 
    Trainer: Luis de la Fuente 

    Türkei: Bayindir - Celik, Demiral (83. Akcicek), Akaydin, Söyüncü, Kadioglu (78. Eskihellac) - Kahveci (69. Sari), Kökcü, Özcan (78. Karazor), Ba. Yilmaz - Gül (69. Müldür) 
    Trainer: Vincenzo Montella 

    Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)  

    Kommentator: Moritz Zschau 

