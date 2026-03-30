Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Testspiel in diesem Jahr gewonnen. Drei Tage nach dem 4:3 in der Schweiz siegte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Ghana 2:1 (1:0). Kai Havertz (45.+3 Minute/Handelfmeter) und Deniz Undav (88.) trafen vor 52.723 Zuschauern im ausverkauften Stuttgarter Stadion. Für Ghana glich der kurz zuvor eingewechselte Fatawu Issahaku (70.) zwischenzeitlich aus.

Offensiv überlegen, aber dennoch anfällig

Das DFB-Team bot bei einigen heftigen Regenschauern zwar kein Spektakel, war offensiv aber überlegen. Für den lange vermissten Rückkehrer Havertz war es das erste Länderspieltor nach über 16 Monaten. Beim Gegentor verlor der Stuttgarter Profi Josha Vagnoman den entscheidenden Zweikampf. Der Siegtreffer des eingewechselten Undav wurde vom Publikum besonders bejubelt, die Stuttgarter hatten den VfB-Stürmer schon vorab mit Sprechchören gefordert.

Vor der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko bestreitet die DFB-Auswahl noch zwei weitere Testspiele. In Mainz trifft der viermalige Weltmeister am 31. Mai auf Finnland, am 6. Juni geht es in Chicago gegen WM-Gastgeber USA. Seinen WM-Kader wird Nagelsmann am 12. Mai nominieren.

Die Aufstellungen:

Deutschland: Nübel - Kimmich, Tah (46. Rüdiger), N. Schlotterbeck, Brown (61. Raum) - P. Groß (61. Goretzka), Stiller (61. Vagnoman), Gnabry (46. Undav), Woltemade (78. Sané), Wirtz (61. Führich) - Havertz (46. Karl)

Trainer: Julian Nagelsmann

Ghana: Asare - Adjetey, Djiku, Peprah Oppong (55. Luckassen) - Yirenkyi (90.+2 Sulemana), Sibo (46. Owusu), Thomas, Köhn (90.+2 Bonsu Baah), J. Ayew, Semenyo – Adu (66. Fatawu)

Trainer: Addo Otto

Schiedsrichter: Stuart Attwell (England)