Der Däne Victor Nelsson und der Tscheche Patrik Schick kämpfen am 31.03.2026 in Prag um den Ball.
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Qualfikation zur Fußball-WM - Elfer-Drama in Prag: Tschechen besiegen Dänen

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Elfer-Drama in Prag: Tschechen besiegen Dänen
  • 01.04.2026

Tschechien und Dänemark liefern sich in Prag einen harten Kampf um die Teilnahme an der WM-Endrunde. Erst im Elfmeterschießen fällt die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

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Elfer-Drama in Prag: Tschechen besiegen Dänen

Tschechien und Dänemark liefern sich in Prag einen harten Kampf um die Teilnahme an der WM-Endrunde. Erst im Elfmeterschießen fällt die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

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Tschechien hat sich nach einem weiteren Fußball-Krimi erstmals seit 20 Jahren für eine WM qualifiziert. Das Team von Trainer Miroslav Koubek gewann das umkämpfte Playoff-Finale gegen Dänemark mit 3:1 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es in Prag 2:2 (1:1, 0:1) gestanden.

In der regulären Spielzeit hatten Pavel Sulc (3.) und Ladislav Krejci (100.) die Gastgeber vor 19.000 Zuschauern zweimal in Führung gebracht, Dänemark kam durch Joachim Andersen (72.) und Kasper Högh (111.) jeweils zum Ausgleich.

Die Aufstellungen: 

Tschechien: Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Darida (60. Cerv), Zeleny, Provod (68. Chytil), Sulc (112. Sadilek) - Schick (90. Chory)
Trainer: Miroslav Koubek

Dänemark: Hermansen - Bah, Andersen, Nelsson (60. Nörgaard), Maehle - Hjulmand (105. Högh), Höjbjerg, Isaksen (86. Dreyer), Froholdt (72. Eriksen), Damsgaard (115. Jensen) - Höjlund
Trainer: Brian Riemer

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)

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