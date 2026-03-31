Tschechien hat sich nach einem weiteren Fußball-Krimi erstmals seit 20 Jahren für eine WM qualifiziert. Das Team von Trainer Miroslav Koubek gewann das umkämpfte Playoff-Finale gegen Dänemark mit 3:1 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es in Prag 2:2 (1:1, 0:1) gestanden.

In der regulären Spielzeit hatten Pavel Sulc (3.) und Ladislav Krejci (100.) die Gastgeber vor 19.000 Zuschauern zweimal in Führung gebracht, Dänemark kam durch Joachim Andersen (72.) und Kasper Högh (111.) jeweils zum Ausgleich.

Die Aufstellungen:

Tschechien: Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Darida (60. Cerv), Zeleny, Provod (68. Chytil), Sulc (112. Sadilek) - Schick (90. Chory)

Trainer: Miroslav Koubek

Dänemark: Hermansen - Bah, Andersen, Nelsson (60. Nörgaard), Maehle - Hjulmand (105. Högh), Höjbjerg, Isaksen (86. Dreyer), Froholdt (72. Eriksen), Damsgaard (115. Jensen) - Höjlund

Trainer: Brian Riemer

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)