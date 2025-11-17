Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Tschechien feiert Torfestival gegen Gibraltar
- 18.11.2025
Tschechien spielt in den Playoffs um die Teilnahme an der WM 2026. Die Tschechen ließen der Mannschaft aus Gibraltar nicht den Hauch einer Chance.
Tschechien gewinnt klar mit 6:0 (5:0) gegen die Außenseiter aus Gibraltar. Die Tschechen stehen somit in der Play-Offs um die letzten Tickets zur WM 2026. Die Treffer erzielten Doudera (5.), Chory (18.), Coufal (32.), Karabec (39.), Soucek (44.) und Hranac (51.).
Tschechen von Anfang an spielbestimmend
Die Tschechen bestimmte von Anfang an das Geschehen und stellt bereits zur Pause die Weichen auf Sieg. Gibraltar hatte dem hohen Tempo wenig entgegenzusetzen.
Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gastgeber das Ergebnis souverän und blieben ohne Gegentor.
Die Aufstellungen:
Tschechien: Kovár - Coufal, Hranac, Zeleny (68. Chaloupek), Jurásek - Beran (57. Cerv), Soucek (68. Sadilek) - Doudera, Schick (88. Chytil), Karabec - Chory (57. Danek)
Trainer: Jaroslav Köstl
Gibraltar: Hankins - Jolley, Lopes, Olivero (46. McClafferty), Mauro - Ronan, Torrilla (84. Perera), Pozo (69. Bent) - Del Rio (76. Vinet), Bartolo (84. Morgan), Scanlon
Trainer: Scott Wisemann
Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)