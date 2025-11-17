David Doudera feiert das Tor beim spiel gegen in der WM-Qualifikation an dem Tomas Soucek auch beteilig ist.
    Tschechien gewinnt klar mit 6:0 (5:0) gegen die Außenseiter aus Gibraltar. Die Tschechen stehen somit in der Play-Offs um die letzten Tickets zur WM 2026. Die Treffer erzielten Doudera (5.), Chory (18.), Coufal (32.), Karabec (39.), Soucek (44.) und Hranac (51.).

    Tschechen von Anfang an spielbestimmend

    Die Tschechen bestimmte von Anfang an das Geschehen und stellt bereits zur Pause die Weichen auf Sieg. Gibraltar hatte dem hohen Tempo wenig entgegenzusetzen.

    Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gastgeber das Ergebnis souverän und blieben ohne Gegentor.

    Die Aufstellungen:

    Tschechien: Kovár - Coufal, Hranac, Zeleny (68. Chaloupek), Jurásek - Beran (57. Cerv), Soucek (68. Sadilek) - Doudera, Schick (88. Chytil), Karabec - Chory (57. Danek)
    Trainer: Jaroslav Köstl

    Gibraltar: Hankins - Jolley, Lopes, Olivero (46. McClafferty), Mauro - Ronan, Torrilla (84. Perera), Pozo (69. Bent) - Del Rio (76. Vinet), Bartolo (84. Morgan), Scanlon
    Trainer: Scott Wisemann

    Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

