Tschechien gewinnt klar mit 6:0 (5:0) gegen die Außenseiter aus Gibraltar. Die Tschechen stehen somit in der Play-Offs um die letzten Tickets zur WM 2026. Die Treffer erzielten Doudera (5.), Chory (18.), Coufal (32.), Karabec (39.), Soucek (44.) und Hranac (51.).

Tschechen von Anfang an spielbestimmend

Die Tschechen bestimmte von Anfang an das Geschehen und stellt bereits zur Pause die Weichen auf Sieg. Gibraltar hatte dem hohen Tempo wenig entgegenzusetzen.

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gastgeber das Ergebnis souverän und blieben ohne Gegentor.

Die Aufstellungen:

Tschechien: Kovár - Coufal, Hranac, Zeleny (68. Chaloupek), Jurásek - Beran (57. Cerv), Soucek (68. Sadilek) - Doudera, Schick (88. Chytil), Karabec - Chory (57. Danek)

Trainer: Jaroslav Köstl

Gibraltar: Hankins - Jolley, Lopes, Olivero (46. McClafferty), Mauro - Ronan, Torrilla (84. Perera), Pozo (69. Bent) - Del Rio (76. Vinet), Bartolo (84. Morgan), Scanlon

Trainer: Scott Wisemann

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)