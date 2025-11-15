Türkische Mannschaft in Bursa am 15.11.25
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Türkei siegt bei Karazor-Debüt

Türkei siegt bei Karazor-Debüt
    16.11.2025

    Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat gegen Bulgarien souverän gewonnen. Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor feierte sein Länderspieldebüt.

    • 16.11.2025
    Die Türken sicherten mit dem 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht Bulgarien Rang zwei in der Gruppe E ab, der Weg zur WM in den USA, Kanada und Mexiko führt demnach höchstwahrscheinlich über die Play-offs. Der Gruppensieg ist nur noch theoretischer Natur. 

    Für die Türken erzielte Hakan Calhanoglu die Führung per Handelfmeter (18.). Die Entscheidung in Bursa brachte ein Eigentor von Atanas Chernev (84.). 

    Die Aufstellungen: 

    Türkei: Cakir - Celik (61. Ayhan (81. Karazor)), Demiral (46. Akaydin), Bardakci, Kadioglu (61. Müldür) - Calhanoglu, Yüksek, Aydin, Arda Güler (88. Sari), Yildiz - Aktürkoglu 

    Trainer: Vincenzo Montella  

    Bulgarien: Mitov - Georgiev, K. Dimitrov, Chernev, Petrov - Rusev (85. Nikolov), Gruev, Kraev, Krastev (72. Chochev), Dimitrov (72. M. Petkov) - Despodov (63. M. Minchev) 

    Trainer: Aleksandar Dimitrov  

    Schiedsrichter: Nicholas Walsh (Schottland) 

    Kommentator: Adrian von der Groeben 

