Die Türken sicherten mit dem 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht Bulgarien Rang zwei in der Gruppe E ab, der Weg zur WM in den USA, Kanada und Mexiko führt demnach höchstwahrscheinlich über die Play-offs. Der Gruppensieg ist nur noch theoretischer Natur.

Für die Türken erzielte Hakan Calhanoglu die Führung per Handelfmeter (18.). Die Entscheidung in Bursa brachte ein Eigentor von Atanas Chernev (84.).

Die Aufstellungen:

Türkei: Cakir - Celik (61. Ayhan (81. Karazor)), Demiral (46. Akaydin), Bardakci, Kadioglu (61. Müldür) - Calhanoglu, Yüksek, Aydin, Arda Güler (88. Sari), Yildiz - Aktürkoglu

Trainer: Vincenzo Montella

Bulgarien: Mitov - Georgiev, K. Dimitrov, Chernev, Petrov - Rusev (85. Nikolov), Gruev, Kraev, Krastev (72. Chochev), Dimitrov (72. M. Petkov) - Despodov (63. M. Minchev)

Trainer: Aleksandar Dimitrov

Schiedsrichter: Nicholas Walsh (Schottland)

Kommentator: Adrian von der Groeben