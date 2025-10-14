Türkeis Kenan Yildiz jubelt mit seinen Mitspielern nach seinem Treffer gegen Georgien.
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Türkei so gut wie sicher in Playoffs

    • 15.10.2025

    Der Gruppensieg wird wohl an Spanien gehen, aber Platz 2 und damit die Playoffs dürfte der Türkei sicher sein. Nach dem 4:1 gegen Georgien beträgt der Vorsprung auf Platz 3 sechs Punkte.

    Die Türkei hat einen hochverdienten 4:1-Sieg gelandet. Nach einer schon überzeugenden ersten Hälfte sorgte Merih Demiral mit einem weiteren Tor im zweiten Durchgang für die frühzeitige Entscheidung. Obwohl Georgien noch zu einem Abschluss kam, blieb deren Offensivleistung danach zu ungefährlich.

    Kenan Yildiz (14.), Merih Demiral (22.) und Yunus Akgün (35.) sorgten für eine 3:0-Führung zur Pause. Demiral (52.) legte in Hälfte noch einen drauf, bevor Giorgi Kochorashvili (64.) noch für Georgien zum Abschluss kam.

    Die Aufstellungen

    Türkei: Cakir - Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali - Calhanoglu (78. Özcan), Yüksek - Akgün (68. Ba. Yilmaz), Güler (68. Kökcü), Yildiz (83. Kadioglu) - Aktürkoglu (78. Aydin) - Trainer: Vincenzo Montella

    Georgien: Mamardaschwili - Kakabadse, Goglichidze, Lotschoshwili, Gotscholeischwili - Kotschoraschwili, Kiteishwili (65. Gagnidze), Mekwabischwili - Dawitaschwili (72. Lobjanidze), Mikautadse (46. Siwsiwadse), Kwaratschelia - Trainer: Willy Sagnol

    Schiedsrichter: Radu Petrescu (Rumänien)

    Kommentator: Adrian von der Groeben

