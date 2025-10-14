Die Türkei hat einen hochverdienten 4:1-Sieg gelandet. Nach einer schon überzeugenden ersten Hälfte sorgte Merih Demiral mit einem weiteren Tor im zweiten Durchgang für die frühzeitige Entscheidung. Obwohl Georgien noch zu einem Abschluss kam, blieb deren Offensivleistung danach zu ungefährlich.

Kenan Yildiz (14.), Merih Demiral (22.) und Yunus Akgün (35.) sorgten für eine 3:0-Führung zur Pause. Demiral (52.) legte in Hälfte noch einen drauf, bevor Giorgi Kochorashvili (64.) noch für Georgien zum Abschluss kam.

Die Aufstellungen

Türkei: Cakir - Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali - Calhanoglu (78. Özcan), Yüksek - Akgün (68. Ba. Yilmaz), Güler (68. Kökcü), Yildiz (83. Kadioglu) - Aktürkoglu (78. Aydin) - Trainer: Vincenzo Montella

Georgien: Mamardaschwili - Kakabadse, Goglichidze, Lotschoshwili, Gotscholeischwili - Kotschoraschwili, Kiteishwili (65. Gagnidze), Mekwabischwili - Dawitaschwili (72. Lobjanidze), Mikautadse (46. Siwsiwadse), Kwaratschelia - Trainer: Willy Sagnol

Schiedsrichter: Radu Petrescu (Rumänien)

Kommentator: Adrian von der Groeben