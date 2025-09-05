Die Equipe Tricolore dominierte von Beginn an das Geschehen, kontrollierte Ball und Raum und setzte die tief stehende Ukraine permanent unter Druck. Vor allem über die Flügel sorgten die Franzosen immer wieder für Gefahr.

Der Münchner Michael Olise brachte Frankreich nach zehn Minuten in Führung. Es folgten einige vielversprechende Angriffe über Kylian Mbappé und Desire Doué, die sich jedoch vorerst nicht mit einem Tor belohnten.

Die Ukraine hingegen agierte äußerst defensiv und schaffte es kaum, eigene Entlastungsaktionen zu starten. Vereinzelte Konterversuche konnte die französische Defensive frühzeitig unterbinden.

Frankreich ließ in der zweiten Halbzeit defensiv nach, wodurch die Ukraine mutiger wurde und mit mehr Risiko nach vorne spielte. Zeitweise setzten die Ukrainer die Franzosen sogar unter Druck und zwei zwei Großchancen.

Als es so aussah, als könnte die Partie kippen, machte die individuelle Klasse den Unterschied: Kylian Mbappé nutzte eine Gelegenheit eiskalt und erzielte das 2:0. Damit wurde der ukrainische Aufwand nicht belohnt, während Frankreich am Ende doch ungefährdet den verdienten Sieg einfuhr.

Die Aufstellungen

Ukraine: Trubin - Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko (87. Voloshyn) - Zubkov (76. Nazarenko), Yarmolyuk (83. Ocheretko), Sudakov (83. Bondarenko), Kalyuzhnyi, Hutsuliak - Dovbyk (76. Vanat) - Trainer: Serhiy Rebrov

Frankreich: Maignan - Koundé (90.+2 Gusto), Konaté, Upamecano, Digne - Koné, Tchouameni, B. Barcola (76. Rabiot), Olise (90.+3 Akliouche), D. Doué (46. Dembelé (81. Ekitiké) - Mbappé - Trainer: Didier Deschamps

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Kommentator: Klaus Veltman