Österreich ist fast sicher für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Mannschaft des deutschen Trainers Ralf Rangnick gewann 2:0 (1:0) in Zypern und hat an der Spitze der Gruppe H fünf Punkte Vorsprung auf Bosnien und Herzegowina. Das Playoff-Ticket ist damit bereits sicher, die direkte Qualifikation könnte noch am Abend folgen.

In Limassol gewannen die Österreicher dank eines Doppelpacks von Marko Arnautovic (18./Foulelfmeter, 55.), der den gesperrten David Alaba als Kapitän vertrat.

Die Aufstellungen:

Zypern: Fabiano Freitas - Siikkis, Shelis, Panagiotou, Anderson Correia (65. Kosti) - Kousoulos, Loizou (65. Kakoullis), Charalambous (82. Koutsakos), Kastanos (65. Andreou), Tzionis (88. Foti) - Sotiriou

Trainer: Apostolos Mantzios

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Danso, Laimer - Seiwald, X. Schlager (61. Wimmer), Schmid (90. Wurmbrand), Baumgartner (85. Friedl), Sabitzer (90. Grüll) - Arnautovic (61. Gregoritsch)

Trainer: Ralf Rangnick

Schiedsrichter: Urs Schnyder (Schweiz)

Kommentator: Hermann Valkyser