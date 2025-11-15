Marko Arnautovic in Limassol am 15.11.25
Qualifikation zur Fußball-WM 2026
Neues Video
ZDF

Qualifikation zur Fußball-WM 2026 - Österreich verteidigt Platz eins in Gruppe H

Qualifikation zur Fußball-WM 2026
Österreich verteidigt Platz eins in Gruppe H
    Abspielen
    Neues Video
    ZDF
    Qualifikation zur Fußball-WM 2026
    Österreich verteidigt Platz eins in Gruppe H
    • 16.11.2025

    Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat das WM-Ticket vor Augen. Die Pflichtaufgabe gegen Zypern löste die Rangnick-Elf souverän.

    Abspielen
    Qualifikation zur Fußball-WM 2026
    Österreich verteidigt Platz eins in Gruppe H
    • Neues Video
    • 16.11.2025
    • ZDF

    Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat das WM-Ticket vor Augen. Die Pflichtaufgabe gegen Zypern löste die Rangnick-Elf souverän.

    Abspielen

    Österreich ist fast sicher für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Mannschaft des deutschen Trainers Ralf Rangnick gewann 2:0 (1:0) in Zypern und hat an der Spitze der Gruppe H fünf Punkte Vorsprung auf Bosnien und Herzegowina. Das Playoff-Ticket ist damit bereits sicher, die direkte Qualifikation könnte noch am Abend folgen. 

    In Limassol gewannen die Österreicher dank eines Doppelpacks von Marko Arnautovic (18./Foulelfmeter, 55.), der den gesperrten David Alaba als Kapitän vertrat. 

    Die Aufstellungen: 

    Zypern: Fabiano Freitas - Siikkis, Shelis, Panagiotou, Anderson Correia (65. Kosti) - Kousoulos, Loizou (65. Kakoullis), Charalambous (82. Koutsakos), Kastanos (65. Andreou), Tzionis (88. Foti) - Sotiriou 

    Trainer: Apostolos Mantzios 

    Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Danso, Laimer - Seiwald, X. Schlager (61. Wimmer), Schmid (90. Wurmbrand), Baumgartner (85. Friedl), Sabitzer (90. Grüll) - Arnautovic (61. Gregoritsch) 

    Trainer: Ralf Rangnick  

    Schiedsrichter: Urs Schnyder (Schweiz) 

    Kommentator: Hermann Valkyser 

    Ähnliche Inhalte entdecken
    SportKurzfassungunterhaltsamQualifikation zur Fußball-WM 2026