Bundestrainer Wück: "Es ist eine Kopfsache"



01.12.2025

Die DFB-Frauen treffen im Rückspiel des Nations-League-Finales auf Spanien. In Madrid gilt es vor 50.000 Zuschauern zu bestehen. Dafür müssen die DFB-Frauen eine Schwäche aus dem Hinspiel ausmerzen.