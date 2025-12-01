Christian Wück, Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft
Nations League der Frauen 2025 - Bundestrainer Wück: "Es ist eine Kopfsache"

Bundestrainer Wück: "Es ist eine Kopfsache"
    Die DFB-Frauen treffen im Rückspiel des Nations-League-Finales auf Spanien. In Madrid gilt es vor 50.000 Zuschauern zu bestehen. Dafür müssen die DFB-Frauen eine Schwäche aus dem Hinspiel ausmerzen.

