Im Final-Hinspiel der Nations League empfangen die deutschen Fußballerinnen Spanien. Kann sich die DFB-Elf eine gute Ausgangslage schaffen? Sehen Sie das Spiel hier live im Stream.
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 28.11.2025
- ZDF
Übertragung aus Kaiserslautern
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Sven Voss
