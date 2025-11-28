Deutsche und spanische Flagge vor grünem Rasen.
Nations League der Frauen 2025
Nations League der Frauen 2025 - Final-Hinspiel: Deutschland - Spanien

Nations League der Frauen 2025
Final-Hinspiel: Deutschland - Spanien
Im Final-Hinspiel der Nations League empfangen die deutschen Fußballerinnen Spanien. Kann sich die DFB-Elf eine gute Ausgangslage schaffen? Sehen Sie das Spiel hier live im Stream.

Übertragung aus Kaiserslautern
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Sven Voss

