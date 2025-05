Die Frauen des FC Bayern München haben in der Fußball-Bundesliga bei der Rückkehr in den Alltag nach dem Gewinn des Doubles ihre Siegesserie ausgebaut. Ohne mehrere Spielerinnen der ersten Garnitur in der Anfangsformation feierte die Mannschaft des scheidenden Trainers Alexander Straus beim kampfstarken Aufsteiger Carl Zeiss Jena mit 1:0 (0:0) ihren zwölften Liga-Erfolg nacheinander.

Allerdings kam München erst spät durch Michelle Ulbrich (88.) zum neunten Saisonsieg auf fremden Plätzen. Die Begegnung besaß nur statistische Bedeutung. München hatte bereits vor dem Gastspiel in Thüringen zunächst die Meisterschaft und danach außerdem am Mai-Feiertag auch den Pokal gewonnen. Jena ist der Klassenerhalt schon seit mehreren Wochen sicher.

Die Aufstellungen:

FC Carl Zeiss Jena: El Sherif - Sträßer, Heuschkel, Ihlenburg - Bonsu, Julevic, Gaißer, Gora - Gentile, Jaron, Reuter

Trainer: Florian Kästner

FC Bayern München: Grohs - T. Hansen, Ulbrich, Sembrant, Kett - Zigiotti, Caruso, Alara, Damnjanovic, Bühl - Schüller

Trainer: Alexander Strauss

Schiedsrichterin: Selina Menzel (Stutensee)