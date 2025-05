Bayern-Frauen krönen Saison mit Sieg

Die SGS Essen bot dem Favoriten über eine halbe Stunde lang erfolgreich Paroli und hätte mit einem Lattenschuss sogar in Führung gehen können – es war die bislang beste Gelegenheit im Spiel.

Doch in der letzten Viertelstunde setzte sich die individuelle Klasse des Meisters durch: Klara Bühl servierte zwei präzise Flanken, die sowohl Lea Schüller (36.) als auch Pernille Harder (45.) per Kopf in Tore ummünzten und damit den Unterschied machten.

Auch in der zweiten Hälfte hielt Essen lang dagegen. Doch mit dem dritten Treffer (64.) erneut durch Schüller war die Gegenwehr gebrochen, das Spiel plätscherte dem Ende entgegen.

Die Aufstellungen

München: Grohs - Gwinn, Viggosdottir (80. Ulbrich), Eriksson (80. Sembrant), Simon – Zadrazil, Lohmann (68. Caruso), Tanikawa (56. Dallmann), Harder, Bühl (68. Zawistowska) - Schüller - Trainer: Alexander Strauß

Essen: Sindermann - Sterner (77. Pucks), Meißner, Ostermeier, Flach (77. Potsi) – Terlinden (46. Elmazi), Rieke, Kowalski (66. Fürst), Pfluger (66. Platner) – Purtscheller, Maier - Trainer: Markus Högner

Schiedsrichterin: Davina Lutz (Poppenhausen)

Kommentator: Simon Mertens