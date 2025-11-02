ZDF
Bundesliga der Frauen - 2025/26 - Frauen-Bundesliga: HSV - Eintracht Frankfurt
Der gut gestartete Aufsteiger Hamburger SV gegen die Frankfurter Eintracht live im Stream. Anstoß 15 Uhr. Kommentator: Gari Paubandt, Moderation: Amelie Stiefvatter.
Übertragung aus Hamburg
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Amelie Stiefvatter
