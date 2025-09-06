2:0 gegen Bayer Leverkusen mit langer Anlaufzeit: Nach einer holprigen ersten Halbzeit drehen die Fußballerinnen des FC Bayern im zweiten Durchgang richtig auf. Einwechselspielerin Klara Bühl macht den Unterschied vor einer historischen Kulisse in Bayerns Männerstadion. 57.762 Fans waren gekommen. Damit wurde der bisherige Zuschauerrekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen von 57.000 beim Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im vergangenen März übertroffen.

Die erste Doppel-Chance des Spiels gehörte der deutschen Nationalspielerin Lea Schüller. Ihren ersten Schuss aus blockte die Bayer-Defensive, der zweite landete im Außennetz (2.). In Folge wurden die Gästinnen immer mutiger und liefen symbolisch sogar die Münchner Torfrau Ena Mahmutovic an.

München siegt vor Rekordkulisse

In der 20. Minute verhinderte Mahmutovic mit drei Paraden eine Leverkusener Führung. Statt einem Weckruf für die Münchnerinnen setzte weiterhin immer wieder Bayer offensive Akzente – meist über Carlotta Wamser auf der rechten Seite. Kurz vor der Pause zeigten sich nochmal die Gastgeberinnen, Jovana Damnjanovićs Flanke findet jedoch weit und breit keine Abnehmerin – ein Sinnbild für die Offensivbemühungen der Münchnerinnen in Halbzeit eins.

Münchens neuer Trainer José Barcala reagierte zur Pause und brachte Klara Bühl für Schüller. Diese belebte die Offensive der Meisterinnen sofort. Bayer verteidigte im zweiten Durchgang tief in der eigenen Hälfte, während Bayern den Druck erhöhte. Die erste Hereingabe von Bühl fand keine Abnehmerin, die zweite verstolperte Damnjanović.

Leverkusen hält gut mit

Auf der Gegenseite kam Kristin Kögel nach einer Flanke aus vielversprechender Position zum Abschluss, ihre Volleyabnahme verfehlte das Tor jedoch deutlich (54.). Zehn Minuten dribbelte sich Franziska Kett beeindruckend durch die Leverkusener Abwehr, ihren Schuss platzierte sie jedoch zu mittig. Kurz darauf jubeln die Leverkusenerinnen vergeblich – die vermeintliche Führung wurde wegen eines Handspiels von Juliette Vidal zurückgepfiffen.

Im erneuten Gegenzug traf Damnjanović per Kopf nur die Latte (68.). Am Ende machte Nationalspielerin Bühl den Unterschied. Ihren Eckball verwandelte Vanessa Gilles zur lang ersehnten 1:0-Führung (76.). Nur eine Minute später traf Bühl per Volleyabnahme selbst zum 2:0 (77.) - dem Endstand.

Die Aufstellungen:

FC Bayern München: Mahmutovic – Kett, Gilles, Eriksson, Simon – Zadrazil, Stanway (81. Oberdorf), Dallmann (69. Harder), Tanikawa (69. Alara), Damnjanovic (84. Caruso) – Schüller (46. Bühl)

Trainer: José Barcala

Bayer 04 Leverkusen: Repohl – Wamser, Wenger, Turanyi, Mickenhagen – Zdebel, Piljic (59. Vidal), Grant (67. Bartz), Kögel (81. Mädl) – Kramer (66. Merino Gonzalez), Fudalla (67. Haim)

Trainer: Roberto Pätzold

Schiedsrichterin: Franziska Wildfeuer