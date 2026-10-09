Fußball-Länderspiele der Frauen
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Fußball-Länderspiele der Frauen - Länderspiel Frauen: Deutschland - Australien

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Länderspiel Frauen: Deutschland - Australien
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Länderspiel Frauen: Deutschland - Australien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft auf die "Matildas". Ein echtes Fußball-Highlight mit internationalem Flair. Anpfiff in Karlsruhe ist um 20:30 Uhr.

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Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft auf die "Matildas". Ein echtes Fußball-Highlight mit internationalem Flair. Anpfiff in Karlsruhe ist um 20:30 Uhr.

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Flaggenpaarung Deuschland - Australien
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