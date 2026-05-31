Fußball-Länderspiele der Männer - DFB-Team dreht nach der Pause auf
Fußball-Länderspiele der Männer
DFB-Team dreht nach der Pause auf
Fußball-Länderspiele der Männer
DFB-Team dreht nach der Pause auf
- 31.05.2026
Vorletzter Test vor der WM-Endrunde: Die Höhepunkte des Länderspiels Deutschland gegen Finnland in Mainz mit Original-Kommentar von Oliver Schmidt.
Fußball-Länderspiele der Männer
DFB-Team dreht nach der Pause auf
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 31.05.2026
Vorletzter Test vor der WM-Endrunde: Die Höhepunkte des Länderspiels Deutschland gegen Finnland in Mainz mit Original-Kommentar von Oliver Schmidt.
Zwei Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Finnland das vorletzte Testspiel mit 4:0 (1:0) gewonnen. Deniz Undav (34./57. Minute), Florian Wirtz (48.) und Jamal Musiala (63.) erzielten die Tore für die jederzeit überlegene Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor 25.122 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Mainzer Stadion.
Am Dienstag fliegt der viermalige Weltmeister nach Chicago, wo am kommenden Samstag (20.30 Uhr/RTL) die Turnier-Generalprobe gegen die USA stattfinden wird. Bei dem XXL-Turnier mit 48 Teams in den USA, Kanada und Mexiko trifft die DFB-Elf in der Vorrundengruppe E neben Curaçao am 14. Juni noch auf die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).
Die Aufstellungen:
Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Pavlovic, Nmecha (83. Amiri) - Karl (73. Sané), Musiala, Wirtz (73. Woltemade) - Undav (61. Beier)
Trainer: Julian Nagelsmann
Trainer: Julian Nagelsmann
Finnland: Hradecky - Alho (72. Samuli Miettinen), Koski, Tony Miettinen - Mahuta (79. Skyttä), Suhonen, Markhiev, Walta (72. Tenho), Lod (58. Antman) - Keskinen (58. Hakans), Källman (58. Pohjanpalo)
Trainer: Jacob Friis
Trainer: Jacob Friis
Schiedsrichter: Matheus Delgado Candancan (Brasilien)
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