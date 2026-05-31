Zwei Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Finnland das vorletzte Testspiel mit 4:0 (1:0) gewonnen. Deniz Undav (34./57. Minute), Florian Wirtz (48.) und Jamal Musiala (63.) erzielten die Tore für die jederzeit überlegene Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor 25.122 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Mainzer Stadion.

Am Dienstag fliegt der viermalige Weltmeister nach Chicago, wo am kommenden Samstag (20.30 Uhr/RTL) die Turnier-Generalprobe gegen die USA stattfinden wird. Bei dem XXL-Turnier mit 48 Teams in den USA, Kanada und Mexiko trifft die DFB-Elf in der Vorrundengruppe E neben Curaçao am 14. Juni noch auf die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Die Aufstellungen:

Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Pavlovic, Nmecha (83. Amiri) - Karl (73. Sané), Musiala, Wirtz (73. Woltemade) - Undav (61. Beier)

Trainer: Julian Nagelsmann

Finnland: Hradecky - Alho (72. Samuli Miettinen), Koski, Tony Miettinen - Mahuta (79. Skyttä), Suhonen, Markhiev, Walta (72. Tenho), Lod (58. Antman) - Keskinen (58. Hakans), Källman (58. Pohjanpalo)

Trainer: Jacob Friis

Schiedsrichter: Matheus Delgado Candancan (Brasilien)