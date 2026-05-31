Nathan Patterson im Zweikampf mit Godfried Roemeratoe und Deveron Fonville im Freundschaftsspiel.
Fußball-Länderspiele der Männer
Neues Video

Fußball-Länderspiele der Männer - Curacao trotz Niederlange in Schottland gefeiert

Fußball-Länderspiele der Männer
Curacao trotz Niederlange in Schottland gefeiert
Abspielen
Neues Video
Fußball-Länderspiele der Männer
Curacao trotz Niederlange in Schottland gefeiert
  • 01.06.2026

Curacao auf Entdeckungsreise in Schottland. Der WM-Neuling, der sich in den Niederlanden vorbereitet, unterliegt in Glasgow zwar deutlich, wird aber dennoch gefeiert.

Abspielen
Fußball-Länderspiele der Männer
Curacao trotz Niederlange in Schottland gefeiert

Curacao auf Entdeckungsreise in Schottland. Der WM-Neuling, der sich in den Niederlanden vorbereitet, unterliegt in Glasgow zwar deutlich, wird aber dennoch gefeiert.

Abspielen
Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao hat in seinem vorletzten Test in Schottland eine Halbzeit lang mithalten können. In Glasgow unterlag die Mannschaft des früheren Bondscoachs Dick Advocaat den Bravehearts mit 1:4 (1:1), dabei hatte der ehemalige Bremer Tahith Chong (16.) die Auswahl der kleinen Karibikinsel überraschend in Führung gebracht.
Nach einer Roten Karte gegen den einstigen Bochumer Jürgen Locadia (37.) schafften die Schotten die Wende und münzten ihre klare Überlegenheit durch die Treffer von Findlay Curtis (44.), Lawrence Shankland (58., 63.) und Ryan Christie (80.) noch in einen deutlichen Sieg um.
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndFußball-Länderspiele der Männer