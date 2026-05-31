Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao hat in seinem vorletzten Test in Schottland eine Halbzeit lang mithalten können. In Glasgow unterlag die Mannschaft des früheren Bondscoachs Dick Advocaat den Bravehearts mit 1:4 (1:1), dabei hatte der ehemalige Bremer Tahith Chong (16.) die Auswahl der kleinen Karibikinsel überraschend in Führung gebracht.

Nach einer Roten Karte gegen den einstigen Bochumer Jürgen Locadia (37.) schafften die Schotten die Wende und münzten ihre klare Überlegenheit durch die Treffer von Findlay Curtis (44.), Lawrence Shankland (58., 63.) und Ryan Christie (80.) noch in einen deutlichen Sieg um.