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Fußball-Länderspiele der Männer - Schweiz zeigt gegen Jordanien WM-Form
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Schweiz zeigt gegen Jordanien WM-Form
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Schweiz zeigt gegen Jordanien WM-Form
- 01.06.2026
Die Schweiz ist nach drei sieglosen Spielen zurück in der Erfolgsspur. Im vorletzten Test vor der Endrunde besiegen die Eidgenossen Jordanien. Kurios: Die Partie endet bereits nach 87 Minuten.
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- 01.06.2026
Die Schweiz ist nach drei sieglosen Spielen zurück in der Erfolgsspur. Im vorletzten Test vor der Endrunde besiegen die Eidgenossen Jordanien. Kurios: Die Partie endet bereits nach 87 Minuten.
Die Schweiz gewinnt das WM-Testspiel gegen Jordanien erwartungsgemäß mit 4:1 (3:0). Doch für Aufsehen sorgte nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Schiedsrichter: Als er das Spiel wegen eines Gewitters kurz vor Schluss unterbrach, signalisierte er den Spielern fälschlicherweise, dass die Partie vorbei sei - nur um sie einige Minuten später wieder auf den Platz zu pfeifen.
Einige Spieler waren da bereits umgezogen und beim Abendessen. Die Tore im St. Galler Kybunpark erzielten Embolo (28.), Ndoye (33.), G. Xhaka (45.+9), Fassnacht (79.) - und Al-Fakhouri (52.) für Jordanien.
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