Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM

Kai Havertz traf in der zweiten Minute nach einem Freistoß per Kopf zur Führung. Antonee Robinson (37.) gelang der zu dem Zeitpunkt verdiente Ausgleich für die USA. Leroy Sané (57.) erzielte den Siegtreffer. Sané hatte nach dem verletzungsbedingten WM-Aus des 18-jährigen Lennart Karl eine neue Startelf-Chance bekommen.

Die Aufstellungen

USA: Freese - Freeman (72. Scally), M. Robinson (64. McKenzie), Ream (72. Arfsten) - Dest (72. Weah), McKennie (64. Berhalter), Adams (72. Roldan), A. Robinson (63. Trusty) - M. Tillman (72. B. Aaronson), Pulisic (63. Reyna) - Balogun (72. Pepi) - Trainer: Mauricio Pochettino

Deutschland: Baumann - Kimmich (62. Anton), Tah, Schlotterbeck, Brown (61. Raum) - F. Nmecha (80. Goretzka), Pavlovic (80. Stiller) - Sané (72. Leweling), Musiala (80. Amiri), Wirtz (80. Beier) - Havertz (61. Undav) - Trainer: Julian Nagelsmann

Schiedsrichter: Piero Daniel Maza Gomez (Chile)

Kommentator: Moritz Zschau