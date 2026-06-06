Neues Video
Fußball-Länderspiele der Männer - Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM
Fußball-Länderspiele der Männer
Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM
Neues Video
Fußball-Länderspiele der Männer
Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM
- 07.06.2026
Die DFB-Elf legt eine ordentliche Generalprobe hin. In der Hitze von Chicago gewinnt sie das Testspiel gegen WM-Co-Gastgeber USA 2:1. Kai Havertz und Leroy Sané treffen.
Fußball-Länderspiele der Männer
Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 07.06.2026
Die DFB-Elf legt eine ordentliche Generalprobe hin. In der Hitze von Chicago gewinnt sie das Testspiel gegen WM-Co-Gastgeber USA 2:1. Kai Havertz und Leroy Sané treffen.
Kai Havertz traf in der zweiten Minute nach einem Freistoß per Kopf zur Führung. Antonee Robinson (37.) gelang der zu dem Zeitpunkt verdiente Ausgleich für die USA. Leroy Sané (57.) erzielte den Siegtreffer. Sané hatte nach dem verletzungsbedingten WM-Aus des 18-jährigen Lennart Karl eine neue Startelf-Chance bekommen.
Die Aufstellungen
USA: Freese - Freeman (72. Scally), M. Robinson (64. McKenzie), Ream (72. Arfsten) - Dest (72. Weah), McKennie (64. Berhalter), Adams (72. Roldan), A. Robinson (63. Trusty) - M. Tillman (72. B. Aaronson), Pulisic (63. Reyna) - Balogun (72. Pepi) - Trainer: Mauricio Pochettino
Deutschland: Baumann - Kimmich (62. Anton), Tah, Schlotterbeck, Brown (61. Raum) - F. Nmecha (80. Goretzka), Pavlovic (80. Stiller) - Sané (72. Leweling), Musiala (80. Amiri), Wirtz (80. Beier) - Havertz (61. Undav) - Trainer: Julian Nagelsmann
Schiedsrichter: Piero Daniel Maza Gomez (Chile)
Kommentator: Moritz Zschau
Ähnliche Inhalte entdecken