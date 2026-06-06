Im WM-Vorbereitungsspiel gegen die USA setzt sich der deutsche Nationalspieler Aleksandar Pavlovic im Zweikampf gegen seinen Gegenspieler Weston McKennie durch
Fußball-Länderspiele der Männer
Neues Video

Fußball-Länderspiele der Männer - Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM

Fußball-Länderspiele der Männer
Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM
Abspielen
Neues Video
Fußball-Länderspiele der Männer
Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM
  • 07.06.2026

Die DFB-Elf legt eine ordentliche Generalprobe hin. In der Hitze von Chicago gewinnt sie das Testspiel gegen WM-Co-Gastgeber USA 2:1. Kai Havertz und Leroy Sané treffen.

Abspielen
Fußball-Länderspiele der Männer
Deutschland mit Sieg im Gepäck zur WM

Die DFB-Elf legt eine ordentliche Generalprobe hin. In der Hitze von Chicago gewinnt sie das Testspiel gegen WM-Co-Gastgeber USA 2:1. Kai Havertz und Leroy Sané treffen.

Abspielen
Kai Havertz traf in der zweiten Minute nach einem Freistoß per Kopf zur Führung. Antonee Robinson (37.) gelang der zu dem Zeitpunkt verdiente Ausgleich für die USA. Leroy Sané (57.) erzielte den Siegtreffer. Sané hatte nach dem verletzungsbedingten WM-Aus des 18-jährigen Lennart Karl eine neue Startelf-Chance bekommen.

Die Aufstellungen

USA: Freese - Freeman (72. Scally), M. Robinson (64. McKenzie), Ream (72. Arfsten) - Dest (72. Weah), McKennie (64. Berhalter), Adams (72. Roldan), A. Robinson (63. Trusty) - M. Tillman (72. B. Aaronson), Pulisic (63. Reyna) - Balogun (72. Pepi) - Trainer: Mauricio Pochettino
Deutschland: Baumann - Kimmich (62. Anton), Tah, Schlotterbeck, Brown (61. Raum) - F. Nmecha (80. Goretzka), Pavlovic (80. Stiller) - Sané (72. Leweling), Musiala (80. Amiri), Wirtz (80. Beier) - Havertz (61. Undav) - Trainer: Julian Nagelsmann 
Schiedsrichter: Piero Daniel Maza Gomez (Chile)
Kommentator: Moritz Zschau
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndFußball-Länderspiele der Männer