In der Bundesliga hatte Union Berlin gegen den FC Bayern ein 2:2 erkämpft. Nun sehen sich die Teams im DFB-Pokal-Achtelfinale wieder, live im Stream. Anstoß 20.45 Uhr. Moderation: Jochen Breyer. Experte: Per Mertesacker. Kommentator Gari Paubandt.

DFB-Pokal
DFB-Pokal-Achtelfinale: Union Berlin - FC Bayern

Das ZDF überträgt aus dem Achtelfinale des DFB-Pokals 2025/26: 1. FC Union Berlin - FC Bayern München

Übertragung aus Berlin
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Jochen Breyer
Experte: Per Mertesacker

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

anschl.
Zusammenfassungen weiterer Spiele:
Hamburger SV – Holstein Kiel
SC Freiburg – SV Darmstadt 98
VfL Bochum – VfB Stuttgart

