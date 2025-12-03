DFB-Pokal - 2025/26 - DFB-Pokal-Achtelfinale: Union Berlin - FC Bayern
In der Bundesliga hatte Union Berlin gegen den FC Bayern ein 2:2 erkämpft. Nun sehen sich die Teams im DFB-Pokal-Achtelfinale wieder, live im Stream. Anstoß 20.45 Uhr. Moderation: Jochen Breyer. Experte: Per Mertesacker. Kommentator Gari Paubandt.
- 03.12.2025
Das ZDF überträgt aus dem Achtelfinale des DFB-Pokals 2025/26: 1. FC Union Berlin - FC Bayern München
Übertragung aus Berlin
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Jochen Breyer
Experte: Per Mertesacker
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
