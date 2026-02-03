Live
ZDF
DFB-Pokal - 2025/26 - Viertelfinale: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli
DFB-Pokal - 2025/26
Viertelfinale: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli
Live
ZDF
DFB-Pokal - 2025/26
Viertelfinale: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli
Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC St. Pauli. Wer schafft den Einzug ins Halbfinale? Das Spiel jetzt live verfolgen.
Viertelfinale: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 03.02.2026
- ZDF
Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC St. Pauli. Wer schafft den Einzug ins Halbfinale? Das Spiel jetzt live verfolgen.
Das ZDF überträgt aus dem Viertelfinale des DFB-Pokals 2025/26: Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli.
Übertragung aus Leverkusen
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Jochen Breyer
Experte: René Adler
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
Ähnliche Inhalte entdecken