DFB-Pokal - 2025/26 - Viertelfinale: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli

Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC St. Pauli. Wer schafft den Einzug ins Halbfinale? Das Spiel jetzt live verfolgen.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC St. Pauli. Wer schafft den Einzug ins Halbfinale? Das Spiel jetzt live verfolgen.

Das ZDF überträgt aus dem Viertelfinale des DFB-Pokals 2025/26: Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli.

Übertragung aus Leverkusen
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Jochen Breyer
Experte: René Adler

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

