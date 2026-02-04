Holstein Kiel - VfB Stuttgart
DFB-Pokal - 2025/26 - Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart

Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart
Alles oder nichts im DFB-Pokal-Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart live streamen. Kommentator: Martin Schneider. Moderation: Lili Engels. Experte: Hanno Balitsch.

Alles oder nichts im DFB-Pokal-Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart live streamen. Kommentator: Martin Schneider. Moderation: Lili Engels. Experte: Hanno Balitsch.

Das ZDF überträgt aus dem Viertelfinale des DFB-Pokals 2025/26: Holstein Kiel - VfB Stuttgart.

Übertragung aus Kiel
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Lili Engels
Experte: Hanno Balitsch

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

