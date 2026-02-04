Live
ZDF
DFB-Pokal - 2025/26 - Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart
DFB-Pokal - 2025/26
Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart
Live
ZDF
DFB-Pokal - 2025/26
Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart
Alles oder nichts im DFB-Pokal-Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart live streamen. Kommentator: Martin Schneider. Moderation: Lili Engels. Experte: Hanno Balitsch.
Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 04.02.2026
- ZDF
Alles oder nichts im DFB-Pokal-Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart live streamen. Kommentator: Martin Schneider. Moderation: Lili Engels. Experte: Hanno Balitsch.
Das ZDF überträgt aus dem Viertelfinale des DFB-Pokals 2025/26: Holstein Kiel - VfB Stuttgart.
Übertragung aus Kiel
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Lili Engels
Experte: Hanno Balitsch
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
Ähnliche Inhalte entdecken