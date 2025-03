Dänemark startete mutig und setzte Portugal früh unter Druck. Bereits in der 3. Minute hätte Mika Biereth beinahe die Führung erzielt, doch Torhüter Diogo Costa bügelte seinen eigenen Fehler gerade noch aus.

Der portugiesische Schlussmann entwickelte sich in der ersten Halbzeit zum Albtraum für die dänische Offensive: Erst parierte er gegen Jesper Lindström (6.), dann hielt er einen Elfmeter von Christian Eriksen (24.).

Trotz zahlreicher Chancen und gefährlicher Umschaltmomente blieb Dänemark ohne Treffer. Portugal zeigte sich hingegen offensiv harmlos - einzig Renato Veiga kam nach einer Ecke zu einer nennenswerten Gelegenheit, scheiterte jedoch an Kasper Schmeichel (28.).

Kurz vor der Pause klärte Diogo Dalot noch einen Schuss von Eriksen auf der Linie (43.), sodass Portugal mit viel Glück das torlose Remis in die Kabine rettete.

Auch nach Wiederanpfiff blieb Portugal überraschend blass, während Dänemark weiter nach vorne spielte. Die ganz großen Chancen blieben zunächst aus, doch in der Schlussviertelstunde erhöhte das Team von Brian Riemer nochmals das Tempo.

In der 78. Minute fiel dann der längst überfällige Treffer: Joker Skov Olsen legte perfekt für den ebenfalls eingewechselten Rasmus Höjlund auf, der aus zehn Metern eiskalt ins rechte Eck abschloss.

Wer nun ein portugiesisches Aufbäumen erwartete, wurde enttäuscht - einzig Pedro Neto sorgte in der Nachspielzeit mit einem Distanzschuss für Gefahr (90.+5). So sicherte sich Dänemark hochverdient den 1:0-Sieg und feierte den ersten Erfolg unter Trainer Riemer, während Portugal im Rückspiel in Lissabon noch alle Chancen auf eine Wende hat.

Die Aufstellungen

Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Vestergaard, Andersen - Isaksen (87. Dorgu), Hjulmand, Eriksen (86. Wind), Nørgaard, Maehle - Biereth (69. Højlund), Lindström (69. Skov Olsen) - Trainer: Kasper Hjulman

Portugal: Costa - Dalot (66. Semedo), Veiga (76. Inácio), R. Dias, Mendes - Vitinha, B. Fernandes, J. Neves (86. B. Silva) - Leão (76. R. Neves), Cristiano Ronaldo, Neto - Trainer: Roberto Martínez

Schiedsrichter: Irfan Peljto (Bosnien und Herzegowina)

Kommentator: Alex Küpper