Die französische Nationalmannschaft konnte die Niederlage im Hinspiel wettmachen und zieht ins Final Four der Nations League ein. Nach einem packenden Verlauf, in dem die Kroaten mehrfach zurückkamen, entschied das Elfmeterschießen im Stade de France das Spiel zugunsten der Gastgeber.

Frankreich drängt Kroatien in die Defensive

Die Franzosen zeigten im Stade de France von Beginn an eine klare Entschlossenheit. In einer frühen Drangphase verfehlte Koné das kroatische Tor mit einem Kopfball nur knapp, und auch Mbappé (14.) sowie Tchouameni (16.) verzogen aus guten Positionen. Kroatien konzentrierte sich überwiegend auf die Defensive, was sich negativ auf ihre Offensive auswirkte. In den ersten 45 Minuten gab es nur zwei Schüsse auf das Tor, und Frankreich-Keeper Maignan blieb ohne Arbeit.Im Gegensatz dazu musste Kroatiens Torhüter Livakovic in der 38. Minute mit einer starken Beinabwehr gegen Barcola nach einem Steckpass von Olise glänzen und verhinderte so das 0:1. So blieb es trotz Chancenplus der Franzosen zur Pause beim torlosen Unentschieden.

Der torlose Zustand währte nach der Pause nicht lange. In der 52. Minute erzielte Olise mit einem sehenswerten Schuss aus knapp 16 Metern sein erstes Länderspieltor und brachte Frankreich zurück ins Spiel. Der Münchener Flügelspieler zirkelte den Ball gefühlvoll über die Freistoßmauer ins Netz. Frankreich drängte fortan zunehmend auf den Ausgleich, auch wenn der Treffer nicht sofort fiel. Sutalo entging nur knapp einem Eigentor (70.), und Mbappé vergab eine große Gelegenheit zum Ausgleich (75.). Das 2:2 lag in der Luft und fiel schließlich in der 80. Minute: Über Mbappé und Olise landete der Ball bei Dembélé, der Livakovic mit einem Flachschuss überwand. Da kein weiteres Tor in der regulären Spielzeit fiel, ging es in die Verlängerung.

Livakovic rettet Kroaten ins Elfmeterschießen

Auch in der Verlängerung änderte sich das Bild nicht: Nur die Equipe Tricolore war offensiv aktiv. Doch trotz mehrerer Gelegenheiten blieb der Führungstreffer aus. Mbappé (95.) sowie Doué und Dembelé bei einer Dreifachchance (96.) konnten den Ball nicht im Netz unterbringen, und die Hausherren mussten weiter auf die mögliche Vorentscheidung warten. Mbappé hatte auch in der Verlängerung mehrere Chancen, doch Livakovic blieb jeweils der Sieger (108./117./120.). Schließlich fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen, das den Ausgang des Spiels brachte.

Das Elfmeterschießen begann mit einem erfolgreichen Elfmeter von Baturina für Kroatien. Doch dann folgten gleich drei Fehlversuche der Kroaten, darunter auch Stanisic, der an Maignan scheiterte. Im Gegensatz dazu traf Upamecano für Frankreich. Sein unhaltbarer Elfmeter landete im Kreuzeck und entschied das Spiel zugunsten der Gastgeber, da Livakovic den Schuss nicht mehr erreichen konnte. Frankreich sicherte sich somit den Sieg und das Weiterkommen.

Die Aufstellungen:

Frankreich: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez - Koné (111. Zaïre-Emery), Tchouaméni - Olise (106. Camavinga), O. Dembélé (99. Kolo Muani), Barcola (66. Doué) - Mbappé

Trainer: Didier Deschamps

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol (106. Pongracic) - Modric (81. Moro), Kovacic (81. Jakic) - Perisic (71. Pasalic), P. Sucic, Kramaric (71. Baturina) - Budimir (60. Ivanovic)

Trainer: Zlatko Dalic

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)